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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

لتعميق التعاون بين البلدين.. وزير الزراعة يلتقي بالنائب الأول لرئيس جنوب السودان

صدى البلد

التقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والوفد المرافق له والسفير المصرى في جوبا، اليوم، الدكتور رياك ماشار نائب رئيس جمهورية جنوب السودان .
 

ونقل ‏القصير تحيات الرئيس السيسي لرئيس جمهورية السودان والحكومة والشعب الجنوب سوداني
‏وأشار إلى إهتمام القيادة السياسة في مصر بدعم اشقائنا بجنوب السودان.

 

وعرض ما تم خلال الزيارة ولقاءات أعضاء الوفد الفني بنظرائهم من جمهورية جنوب السودان وما أسفرت عنه اجتماعات اللجنة الزراعية المشتركة بين الجانبين من نتائج وتقديم منح تدريبية في أنشطة الزراعة لاشقائنا من جنوب السودان.
 

وأشار القصير إلى التنسيق مع وزارة التعليم العالي لإعطاء عدد من المنح للطلاب للدراسة في كليات الزراعه والطب البيطري والاسماك المصرية، إلى جانب تقديم الدعم الفني في مجال الحجر الزراعي والبيطري وإنتاج الأمصال واللقاحات البيطرية وبناء القدرات في مجال البحث العلمي الزراعي والميكنه الزراعية والري الحديث.
 

وأكد أهمية التعاون والاستثمار في القطاع الزراعي بالإضافة إلى الدعم الفني في خطة الزراعة والأمن الغذائي بجمهورية جنوب السودان.

بعد الاجتماع عقد القصير موتمرا صحفيا، أعرب فيه عن سعادته بلقاء النائب الاول لرئيس الجمهورية بجنوب السودان وما تم من مناقشات ونتائج المباحثات وأوجه التعاون المشترك.

جدير بالذكر أن وزير الزراعة يقوم حالياً على رأس وفد من قيادات الوزارة بزيارة إلى دولة جنوب السودان لاستكمال مباحثات التعاون الزراعي بين البلدين.

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