نشرة أخبار العالم| حداد في بريطانيا بعد وفاة الأمير فيليب.. مظاهرات عارمة في تونس ضد الإخوان.. السعودية تحذر من المناخ.. وإشادة دولية بالمدينة الذهبية المفقودة

تنكيس الأعلام والحداد.. إعلان هام من قصر باكنجهام بعد وفاة الأمير فيليب

الجارديان تشيد بالمدينة الذهبية المفقودة وتصفها بأحدث عجائب العصر الفرعوني

كورونا حول العالم تتجاوز الـ 133 مليوناً والـ 3 ملايين وفاة

غضب ودعوات للاحتجاج في تونس لرفض تولي الإخوان المؤسسات الإعلامية

السعودية تحذر من اضطراب مناخي على عدة مناطق يستمر 4 أيام



أهتمت وسائل الإعلام العالمية اليوم الجمعة بالعديد من الاحداث الهامة علي كافة الأصعدة وتصدر ذلك:

تنكيس الأعلام والحداد.. إعلان هام من قصر باكنجهام بعد وفاة الأمير فيليب

أعلن قصر باكنجهام اليوم عن تنكيس الأعلام والحداد علي وفاة الأمير البريطاني فيليب.

وأكد قصر باكنجهام، وفاة الأمير فيليب، زوجة الملكة إليزابيث عن عمر يناهز 99 عاما.

جاء ذلك في بيان صادر عن القصر ذكر فيه: "ببالغ الحزن تعلن الملكة إليزابيث وفاة زوجها الحبيب، سمو الأمير فيليب، دوق ادنبرة.. سمو الأمير توفي بسلام صباح اليوم في قصر ويندسور..".

يذكر أن الأمير فيليب ولد في الـ10 من يونيو العام 1921 وتزوج من الملكة إليزابيث في الـ20 من نوفمبر العام 1947، وأنه هو الأصغر بين 5 أخوة وأخوات وهو الأبن الوحيد، وبعد انهائه تدريبات الطيران في العام 1953 وسجل أكثر من 5900 ساعة طيران على متن 59 طائرة من طرازات مختلفة خلال السنوات الـ44 بعدها.

الجارديان تشيد بالمدينة الذهبية المفقودة وتصفها بأحدث عجائب العصر الفرعوني

ذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية، اليوم أن مصر اكتشفت ثروة جديدة من شأنها أن تنعش السياحة لديها وهي عبارة عن مدينة آثرية ذهبية مفقودة مدفون تحت رمال الأقصر.

وأفادت "الجارديان" بأن علماء الآثار في مصر اكتشفوا "مدينة مفقودة" عمرها 3000 عام مدفونة تحت رمال الأقصر، بوادي الملوك الشهير، وهي أحدث عجائب العصر الفرعوني التي تم اكتشافها تزامناً مع سعي الدولة لإحياء السياحة.

وتابعت أن المدينة المفقودة تعود إلى عهد أمنحتب الثالث الذي بدأ حوالي 1390 قبل الميلاد، واستخدمها بعد ذلك خلفائه من بينهم توت عنخ آمون، وفقًا لبيان صدر عن البعثة المصرية التي قامت بالاكتشاف.

وقالت أستاذة علم المصريات بجامعة جونز هوبكنز، بيتسي بريان، إن اكتشاف هذه المدينة المفقودة هو ثاني أهم اكتشاف أثري منذ مقبرة توت عنخ آمون.

وأضافت الصحيفة أن الحفريات التي قام بها عالم الآثار المصري زاهي حواس، بدأت في سبتمبر 2020 وسرعان ما عثرت على مدينة كبيرة محفوظة جيدًا بجدران سليمة ومخبز وأفران ومقابر وغرف مليئة بالأدوات، بالإضافة إلى حلقات وجعران وفخار.

كورونا حول العالم تتجاوز الـ 133 مليوناً والـ 3 ملايين وفاة

أظهر إحصاء لـ"رويترز" أن أكثر من 133.34 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات إلى 3 ملايين و30022 حالة.

وأعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، تسجيل البر الرئيسي 21 إصابة جديدة بـ"كوفيد-19" في 8 أبريل، انخفاضاً من 24 في اليوم السابق.

وقالت اللجنة،في بيان لها، إن 8 من الحالات الجديدة إصابات محلية تم تسجيلها بإقليم يونان بجنوب غرب الصين.

وتشهد مدينة رويلي في إقليم يونان على الحدود مع ميانمار زيادة في حالات الإصابة الجديدة بالفيروس واتخذت سلسلة من الإجراءات منها الحجر الصحي المنزلي وحملات تطعيم لاحتواء المرض.

وقالت اللجنة إن عدد الحالات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض ارتفع إلى 12 من 6 حالات قبل يوم، ولا تصنف الصين تلك الحالات على أنها حالات مؤكدة.

ويبلغ الآن العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بـ"كوفيد-19" في بر الصين الرئيسي 90386، بينما ما زال عدد الوفيات كما هو عند 4636 حالة.

وأظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، الجمعة، ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا إلى مليونين و956316 حالة بعد تسجيل 25464 إصابة جديدة.

وأظهرت البيانات كذلك ارتفاع عدد الوفيات إلى 78003 بعد تسجيل 296 حالة وفاة جديدة.

غضب ودعوات للاحتجاج في تونس لرفض تولي الإخوان المؤسسات الإعلامية

حالة من الرفض والتصدي داخل المؤسسات الإعلامية التونسية لمخططات تنظيم الإخوان الذي يسعى للسيطرة على المنصات الإعلامية ومصادرة حرية التعبير عن الرأي.

الرفض التونسي جاء على خلفية قرارات الحكومة المدعومة من النهضة التي دفعت بشخصيات إخوانية لترأس مؤسسات إعلامية بحسب موقع “العين”.

قرار الحكومة التونسية شمل مؤسسة وكالة الأنباء الرسمية التي تأسست عام 1961 بتعيين كمال بن يونس مديرا عاما كما شمل القرار أيضا مؤسسة شمس اف ام التي تم مصادرتها عام 2011.

القرارات الحكومية التي صدرت لتلبية رغبة حركة النهضة الإخوانية بحسب مراقبين؛ أثارت غضب ممثلي الإعلام في تونس من نقابة الصحفيين واتحاد العام التونسي للشغل الذي يعد أكبر منظمة نقابية بالبلاد واعتبروه خرقا جسيما لحرية التعبير في تونس من قبل الإخوان.

وأعلنت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين في بيان لها رفض التعيينات السياسية على رأس وكالة الأنباء الرسمية " تونس إفريقيا للأنباء" وإذاعة "شمس اف ام" المصادرة ورفض كل تعيين يقوم على أساس المحسوبية والموالاة لأحزاب سياسية في إشارة للإخوان.

ودعت الحكومة إلى الالتزام بتعهدها السابق بتعيين رئيس مدير عام لمؤسسة الإذاعة التونسية يكون وفق آلية الرأي المطابق وعقد برامج وأهداف.

السعودية تحذر من اضطراب مناخي على عدة مناطق يستمر 4 أيام

توقع المركز الوطني للأرصاد السعودي حالة من عدم الاستقرار الجوي تشهدها معظم مناطق المملكة، بدءا من الجمعة وحتى يوم الإثنين المقبل.

وذكر المركز- عبر تويتر- أنه يطرأ ارتفاع في الحرارة يومي الجمعة والسبت على مناطق المملكة، وتتجاوز العظمى (40 °م) على أجزاء من مكة المكرمة، المدينة المنورة، والشرقية. وفقا لصحيفة عاجل.

وأشار المركز الوطني للأرصاد، إلى انخفاض درجات الحرارة على شمال وغرب المملكة بدءا من يوم السبت المقبل. وتسجل الحدود الشمالية، والجوف، وتبوك (3° _7°) يوم الأحد

وأوضح المركز الوطني للأرصاد، أن درجات الحرارة سوف تنخفض على وسط وشرق المملكة بدءا من يوم الإثنين المقبل.