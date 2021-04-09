بعد وفاة الأمير فيليب.. هل يعود الأمير هارى لحضور جنازة جده؟.. مصدر ملكي يكشف

يستعد الأمير هاري دوق ساسكس، للعودة إلى المملكة المتحدة للمرة الأولى منذ تخليه عن الواجبات الملكية، وذلك بعد إعلان وفاة جده الأمير فيليب زوج الملكة البريطانية إليزابيث الثانية.

وحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، تظل هناك أسئلة حول ما إذا كانت ستنضم إليه زوجته ميجان ماركل، والتي اتهمت العائلة المالكة في مقابلتها الأخيرة بـ "العنصرية".

وحاليا، ميجان حامل بطفلها الثاني ومن المقرر أن تلد في الصيف، لكنها لم تكشف عن موعدها بالضبط، ولذلك لم يعلق الزوجان على أي خطة للعودة إلى المملكة المتحدة.

فيما قال مصدر مقرب من العائلة المالكة لصحيفة "ديلي ميل"، إن هاري سيبذل قصارى جهده بالتأكيد للعودة إلى المملكة المتحدة والبقاء مع عائلته.

وأضاف: "لن يرغب هاري في شيء أكثر من أن يكون هناك من أجل أسرته، ولا سيما جدته، أما ميجان فستحتاج إلى استشارة أطبائها حول ما إذا كان سفرها آمنًا لها".

وكان قصر بكنجهام، أعلن اليوم الجمعة، وفاة الأمير فيليب زوج الملكة البريطانية إليزابيث الثانية، عن عمر يناهز 99 عاما.

ووفقًا لموقع "مترو" البريطاني، قال قصر باكنجهام في بيان: "ببالغ الأسى أعلنت جلالة الملكة وفاة زوجها الحبيب صاحب السمو الملكي الأمير فيليب دوق إدنبرة.. رحل بسلام صباح اليوم في قلعة وندسور ".

وحسب الموقع البريطاني، تم إبلاغ أعضاء آخرين من العائلة المالكة بوفاته، وتم نتكيس الأعلام.

ومن المقرر أن يتم تحديد ترتيبات الجنازة للأمير فيليب، الذي كان متزوجًا من الملكة إليزابيث لأكثر من 70 عامًا.

وعولج الأمير فيليب، مؤخرا في مستشفى الملك إدوارد السابع ومستشفى سانت بارثولوميو، لمدى أربعة أسابيع للشفاء من عدوى لم يُكشف عنها وخضع لإجراء طبي بالقلب، وغادرهما في منتصف شهر مارس الماضي.

وقال سابقًا إنه لا يريد ضجة بشأن جنازته ولا يريد الكذب في قاعة وستمنستر والتي تعتبر من المباني التاريخية، وتستخدم للاحتفالات العامة الرئيسية والتأبين.

ومن المقرر أن يتم دفنه في حدائق فروجمور في أراضي قلعة وندسور حيث كانت الملكة تحب المشي.