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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

البحرين تجدد دعمها لترشح دولة الإمارات لعضوية مجلس الأمن الدولي

ملك البحرين
ملك البحرين

جددت مملكة البحرين دعمها التام لترشح دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة لعضوية مجلس الأمن الدولي للفترة 2022-2023م.

وقال السفير جمال فارس الرويعي، المندوب الدائم لمملكة البحرين لدى الأمم المتحدة الرئيس الحالي للمجموعة العربية في نيويورك، في اجتماع المجموعة أن دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة هي خير من يمثل الصوت العربي في مجلس الأمن، ولا شك في أنها تضطلع بدور كبير وحيوي في حفظ الأمن واستدامة السلام والاستقرار في المنطقة العربية والعالم ككل بنهجها وسياستها المتزنة واهتمامها البالغ بالدعم والمساهمة في البرامج الإنسانية والتنموية في العديد من الدول وذلك بهدف تعزيز استقرارها وتقدم شعوبها.

وخلال الاجتماع الذي عقد يوم أمس، استمعت المجموعة إلى إحاطة من  خليفة شاهين المرر، وزير دولة بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، تحدث فيها حول أولويات دولة الإمارات العربية المتحدة في مجلس الأمن والركائز الأساسية لحملتها.

ومن المقرر أن تجرى الانتخابات المقبلة لعضوية مجلس الأمن في شهر يونيو 2021م.
 

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