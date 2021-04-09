الزمالك وتونجيت.. تدريبات تأهيلية لـ أسامة فيصل

أدى أسامة فيصل لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات تأهيلية على هامش مران اليوم الجمعة استعدادا للقاء تونجيت السنغالي.

وفضل الجهاز الفني للفريق بقيادة كارتيرون خضوع اللاعب لبرنامج تأهيلي على هامش التدريب بعد مشاركته مع فريق الشباب أمس أمام فريق الإسماعيلي ببطولة الجمهورية.



ويستعد الفريق للقاء تونجيت بطل السنغال المقرر له في السادسة مساء غدا السبت على ستاد القاهرة الدولي في الجولة السادسة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.