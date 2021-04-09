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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كواليس أزمة أبو جبل مع الزمالك بسبب عقد قرانه

صدى البلد

كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك، عن كواليس طلب محمد أبو جبل حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم، عقد حفل قرانه من الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون.

واكد المصدر أن بداية طلب  أبو جبل لعقد قرانه، جاءت منذ تواجد الفريق في الجزائر لمواجهة نادي المولودية في اللقاء الأخير ببطولة دوري ابطال افريقيا.

حيث علم اللاعب بأن محمود جنش سوف يتواجد في التشكيل الأساسي، فطلب أبو جبل الخروج ليلاً كزيارة لأحد أصدقائه بالجزائر.

وأشار المصدر الى ان محمد أبو جبل طلب من الجهاز الفني الخروج من المعسكر قبل المباراة بيوم، ورفض كارتيرون طلب حارس الزمالك، رافضاً نقاش الأمر من الأساس، وفي حالة خروج اللاعب بدون أذن سيتم إيقافه وتحويله للتحقيق.

وقال ان محمد أبو جبل كان يرغب في الخروج مع سمارة "زوجته الجزائرية الحالية" وليس زيارة  أحد أصدقائه كما طلب من الجهاز الفني.

وأتم المصدر ذاته : محمد أبو جبل أخطر الجهاز الفني بموعد عقد قرانه أمس قبل مباراة تونجيث السنغالي ب٤٨ ساعة، وان الحضور عائلي فقط، وكان رد الجهاز الفني بأن ما سيفعله غير صحيح فكان من الأفضل تأجيل الأمر لبعد الانتهاء من مباريات الفريق الهامة.

وشهد حفل زواج محمد أبو جبل حضور أسرة العروسين و بعض اللاعبين أبرزهم : محمد عبد الشافي وعبد الله جمعة و محمود عبد الرازق "شيكابالا" و محمود حمدي الونش ومحمود علاء ومحمد عبد الغني وأحمد السيد زيزو.

وظهرت زوجة أبو جبل؛ بإطلالتها الجريئة والمثيرة التي تواكب عصر الموضة مرتدية فستان زفاف ابيض ذات قماش الدانيتل مكشوف الأكتاف والصدر والظهر وهو ما يبرز جمال ملامحها.

ووضعت بعض اللمسات البسيطة من مكياج العيون واحمر الخدود واحمر الشفاه باللون البينك وهو ما تناسب مع اطلالتها الأنيقة الجريئة.

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