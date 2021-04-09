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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

اتحاد المهندسين الزراعيين الأفارقة: نشكر الرئيس السيسي على منح الشباب

مؤتمر اتحاد المهندسين
مؤتمر اتحاد المهندسين الزراعيين الأفارقة

وجه الدكتور سيد خليفة، أمين عام اتحاد المهندسين الزراعيين الأفارقة ونقيب الزراعيين، الشكر لـ الرئيس عبدالفتاح السيسي، على الاستجابة لدعوة اتحاد المهندسين الزراعيين الأفارقة بتخصيص العديد من المنح للشباب الأفارقة للدراسة بكليات الزراعة بالجامعات المصرية.        

جاء ذلك على هامش المؤتمر المنعقد، في مدينة شرم الشيخ، إثر اتفاقية منطقة التجارة الحرة الأفريقية الذي ينظمه اتحاد المهندسين الزراعيين الأفارقة، برعاية وزير الزراعة واستصلاح الاراضي السيد القصير ومحافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة.

وتوجه المشاركون في المؤتمر، وعددهم حوالي 3 آلاف شخصاً من الدول الأفريقية، عبر تقنية الزووم، بالشكر والتقدير والعرفان للرئيس عبد الفتاح السيسي علي رعايتة لاتحاد المهندسين الزراعيين الافارقة والذي تأسس أثناء رئاسة مصر الإتحاد الافريقي، وعلي بذله أيضا الجهود لتعزيز سبل التعاون بين الدول الافريقية في مختلف المجالات وخاصة في التنمية الزراعية المستدامه وتحقيق الأمن الغذائي في أفريقيا، في إطار أجندة افريقيا 2063 وعلي دعمه لمنطقة التجارة الحرة الأفريقية .

وأكد المشاركون في الموتمر والممثلون للمهندسين الزراعيون الأفارقة ونقاباتهم واتحاداتهم والمنتشرون في مناطق وقطاعات الدول الافريقية، على بذل الجهود لدعم التنمية الزراعية المستدامة وتحقيق الأمن الغذائي.

 

 

 

 

اتحاد المهندسين الزراعيين الأفارقة نقيب الزراعيين الرئيس عبدالفتاح السيسي

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