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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

منى زكي تكشف صعوبات لعبة نيوتن.. وتؤكد: شخصيتي بالمسلسل لا تشبهني |فيديو

صدى البلد

كشفت الفنانة منى زكي عن الصعوبات التى واجهتها في تحضير شخصيتها بمسلسل لعبة نيوتن الذي يعرض في موسم رمضان.

وقالت منى زكي في تصريحات لـ صدى البلد إن الشخصية التي تجسدها في العمل كانت بعيدا تماما عنها، لذلك كان عليها أن تتقن تفاصيلها جيدا لكى تخرج بالشكل الذي يريده المخرج تامر محسن، وأضاف أن طول مدة التصوير كانت تمثل صعوبة لهم لكن تغلبوا علي ذلك سريعا.

وعبرت  منى زكي عن سعادتها بالعمل مع تامر محسن وقالت أنه مخرج موهوب، وتشرفت بالعمل معه، مشيرة إلى أن قصة المسلسل نالت إعجابها كثيرا وتحمست لأن تعود من خلالها لدراما رمضان بعد غياب طويل، منوهة أنه "محسن" مخرج متمكن من أدواته، ودقيق في العمل.

وعن الاعمال التي تراها في رمضان قالت  منى زكي أنها شاهدت كل البرومهات، ومتحمسة جدا لمتابعة مسلسل الإختيار الجزء الثاني، والقاهرة كابول، وتمنت لكل زملائها التوفيق في الموسم الدرامي القادم.

وكانت قد طرحت الشركة المنتجة لمسلسل لعبة نيوتن، برومو العمل قبل عدة أيام، ورأى البعض أن مدته قصيرة، حيث اقتصرت على 30 ثانية فقط، وطغى على البرومو التشويق والغموض.

تدور أحداث مسلسل "لعبة نيوتن" في إطار من التشويق والإثارة حول زوجة تنشأ بينها وبين زوجها العديد من الخلافات، بعد قصة حب نشأت بينهما، وصارت حديث الجميع من حولهما، فتقرر إنهاء حياتها الزوجية، وتبتعد عن المشكلات التي تواجهها، وتقرر السفر للخارج.

مشهد البداية لمسلسل "لعبة نيوتن":

تظهر منى زكي مرتبكة وهي داخل المطار في أمريكا، ومعها على الهاتف محمد ممدوح، يحاول أن يهدئها، وطلب منها أن ترد على ما يسألونها عنه فقط، ويظل معها على الهاتف، وبعدها تفرح بعبورها من المطار، ولكن يحدث لها مفاجأة تغير مسار عبورها.

أبطال مسلسل لعبة نيوتن

يشارك في بطولة مسلسل لعبة نيوتن عدد كبير من الفنانين على رأسهم منى زكى ومحمد ممدوح ومحمد فراج وسيد رجب وعائشة بن أحمد ومايان السيد، بالإضافة إلى الفنانة الراحلة أحلام الجريتلي التي انتهت من تصوير دورها قبل وفاتها.

كواليس مسلسل لعبة نيوتن

مسلسل لعبة نيوتن شهد العديد من الكواليس بداية من تأجيله لعام كامل، حيث كان من المقرر عرضه خلال شهر رمضان 2020، إلا أن انتشار أزمة كورونا منع فريق العمل من السفر إلى عدد من البلدان التي كان من المقرر التصوير فيها، بالإضافة إلى عدم الانتهاء من التصوير، وحتى اللحظة الحالية يواصل فريق العمل تصوير آخر المشاهد، كما تم تغيير اسم العمل من "تقاطع طرق" إلى لعبة نيوتن.

منى زكى لعبة نيوتن تامر محسن رمضان الاختيار القاهرة كابول

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