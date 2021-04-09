وفاة الأمير فيليب .. رسالة تعزية من أمير الكويت لملكة بريطانيا



بعث أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد، ببرقية تعزية إلى الملكة إليزابيث الثانية، ملكة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية الصديقة عبر فيها باسمه وباسم الحكومة والشعب الكويتي عن خالص تعازيه وصادق مواساته لجلالتها وللأسرة المالكة وللشعب البريطاني بوفاة الأمير فيليب - دوق إدنبره راجيا له المغفرة ولجلالتها وللأسرة المالكة جميل الصبر وحسن العزاء.



أشاد أمير الكويت بمواقف فيليب تجاه دولة الكويت ودعم قضاياها العادلة ومشيرا إلى أن المملكة المتحدة قد فقدت برحيله أحد شخصياتها العظام البارزة والمؤثرة سواء على الصعيد المحلي أو الدولي ولخدماته التي قدمها لوطنه عبر المسؤوليات الرفيعة التي تولاها.

كما بعث ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ببرقية تعزية إلى الملكة إليزابيث الثانية - ملكة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية الصديقة ضمنها خالص تعازيه وصادق مواساته لجلالتها وللأسرة المالكة بوفاة الأمير فيليب - دوق إدنبره راجيا له الرحمة ولها وللأسرة المالكة جميل الصبر.

كما بعث الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء ببرقية تعزية مماثلة.