ميقعدش| مراقب مباراة بتروجيت والسويس يمنع ربيع ياسين من حضورها

رفض مراقب المباراة وجود ربيع ياسين المدير الفني لفريق بتروجيت، على مقاعد البدلاء خلال اللقاء الذى يجمع حاليا فريقه ونظيره منتخب السويس ضمن منافسات الجولة الــ21 من مسابقة دورى القسم الثاني لمجموعة القاهرة.

جاءت رغبة مراقب المباراة في عدم وجود ربيع ياسين، علي خلفية قرار اتحاد الكرة أمس.

وانتهي الشوط الاول بالتعادل السلبي بين بتروجيت أمام منتخب السويس

قال الإعلامي عمر ربيع ياسين، إن ربيع ياسين، مدرب منتخب الشباب، سيتقدم بشكوى في لجنة التظلمات باتحاد الكرة ضد قرار إيقافه وتغريمه ماليًا من قبل اللجنة الثلاثية بالاتحاد المصري لكرة القدم.



وأكد عمر ربيع ياسين في برنامجه "نمبر وان" على قناة "النهار"، أن ربيع ياسين سيتقدم بالشكوى في لجنة التظلمات الأحد المقبل.



وأضاف: "اتحاد الكرة قصد إصدار القرار ضد ربيع ياسين يوم الخميس لكي لا يتاح له تقديم شكوى إلا يوم الأحد بسبب إجازة الجمعة والسبت".



وتابع: "اتحاد الكرة يعلم جيدًا أن الكابتن ربيع ياسين عمل في منتخب الشباب بدون عقد بينه وبين اتحاد الكرة، فكيف سيتم توقيع عقوبات عليه وتطبيق اللائحة عليه دون وجود عقد له".



وأشار: "حسام البدري وشوقي غريب وقعوا على عقود ولكن ربيع ياسين يعمل بدون عقد".