قبل مواجهة الليلة.. سجل مقلق لـ الأهلي أمام سيمبا التنزاني

يستضيف فريق الأهلي نظيره سيمبا التنزاني، اليوم، الجمعة، على استاد السلام We الأهلي، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة، من دور المجموعات، ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

موعد مباراة الأهلي ضد سيمبا والقنوات الناقلة:

وتقام مباراة الأهلي ضد سيمبا في تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، وتذاع عبر أون تايم سبورت “ الأرضية”، وبي إن سبورت 4 بتعليق عصام الشوالي.

الأهلي ضد سيمبا:

ويسعى الأهلي بقيادة مدربه الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني للثأر من سيمبا بتحقيق فوزا شرفيا عليه في مباراة الليلة.



كان الأهلي خسر من سيمبا، بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت على الملعب الوطني بتنزانيا، ضمن منافسات الجولة الثانية.



وتعد مباراة اليوم تحصيل حاصل، بعدما ضمن سيمبا والأهلي التأهل رسميا إلى الدور ربع النهائي.

سجل مقلق لـ الأهلي أمام سيمبا:

واجه الأهلي سيمبا ثلاث مرات في دوري أبطال أفريقيا، فاز في لقاء وحيد وخسر في مواجهتين.

اللقاء الأول في 2 فبراير 2019، في الجولة الثالثة بـ دور المجموعات وفاز المارد الأهلي بخمسة أهداف دون رد.

المواجهة الثانية كانت في 12 فبراير 2019 " الجولة الرابعة بدو المجموعات، وخسر الأهلي بهدف دون رد.

المباراة الثالثة كانت في 22 فبراير الماضي “ الجولة الثانية”، وخسر الأهلي بهدف دون رد.

ترتيب مجموعة الأهلي:

ويتصدر سيمبا التنزاني جدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 13 نقطة، ويحل الأهلي ثانيا بـ 8 نقاط، وفيتا كلوب الكونغولي ثالثا بـ4 نقاط، والمريخ السوداني رابعا بنقطتين.