تعرف على جدول فعاليات ثقافة الوادي الجديد في رمضان

أعلنت مديرية الثقافة بمحافظة الوادي الجديد، امس، عن خطة الفعاليات الثقافية والفنية، خلال شهر رمضان المبارك، والتي تأتي ضمن إستراتيجية الوزارة للحفاظ على الهوية، وتبرز دور الإبداع في بناء الإنسان وتنمية الوعي، وتشمل أنشطة متنوعة يتم تنفيذها من خلال القطاعات الثقافية.

وأكد محسن حسب، مدير عام مديرية الثقافة بالوادي الجديد، في بيان صحفي له، اليوم الجمعة، إعداد برنامج مكثف لرواد الثقافة يضم المسابقات الفنية والفكرية، ورش الحكي والتشكيل، بالإضافة إلى عروض موسيقية وغنائية خاصة.

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وقال حسب، إن بيوت الثقافة ستقدم عروضًا تتضمن ملامح من التراث الموسيقي والغنائي مع نماذج من العادات والتقاليد التي تتميز بالطابع الواحاتي وتضم أمسيات موسيقية وغنائية متميزة ذات صبغة دينية إضافة إلى عروض لفرق فنية شابة متفردة.

وأوضح حسب، أن الثقافة سيحتفل بالشهر الكريم في كافة مواقعها التابعة له بمجموعة من الأنشطة الفنية المتنوعة منها حفلات موسيقية وغنائية، إنشاد ديني، معارض للفنون التشكيلية والخط العربي والحرف التقليدية، ورش عمل للأطفال، بالإضافة إلى انطلاق إعمال المسرح المتنقل خلال الشهر الكريم بمركز الداخلة.

من ناحية اخري تبدأ محطة البحوث الزراعية بمحافظة الوادي الجديد، غدًا السبت، برنامج المكافحة المتكاملة لآفات ثمار نخيل البلح، استعدادًا لإطلاق طفيل "التريكو جراما" بحقول نخيل البلح للموسم الحادي عشر بالتعاون بين معهد بحوث وقاية النباتات ومديرية الزراعة.

وأكد الدكتور صلاح جميل مدير عام محطة البحوث الزراعية بالوادي الجديد، ومدير معهد بحوث وقاية النباتات، في بيان صحفي له، اليوم الجمعة، أهمية التعاون بين جميع الجهات التنفيذية والبحثية على أرض محافظة الوادي الجديد من أجل الارتقاء بزراعة نخيل البلح وتوفير كل السبل للوصول لمنتج خالي من التلوث وذو جودة عالي، وسيجري عقد ندوات إرشادية بمركزي الداخلة وبلاط غدا يحاضر فيها الدكتور أحمد أمين من معهد بحوث وقاية النباتات والمشرف على معامل طفيل التريكو جراما بالوادي الجديد عن أهم آفات الثمار ويتناول أهمية المكافحة المتكاملة مشتملة المكافحة الميكانيكية واستخدام المركبات الحيوية كبدائل للمبيدات للسيطرة والحد من الاصابة بهذه الآفات.

وأوضح جميل أهمية استخدام طفيل التريكو جراما في المكافحة الحيوية لآفات ثمار نخيل البلح، ودور معامل تربية الطفيل بالمحافظة (الخارجة والداخلة) على مدى 10 أعوام سابقة والمساحات التي جرى إطلاق الطفيل بها وكذلك موعد الإطلاق والاحتياطات اللازمة لنجاح عملية الإطلاق من أجل الحصول على منتج خالي من الإصابة وآمن من متبقيات المبيدات وذو جودة عالية، وكذلك الحفاظ على البيئة من التلوث على مستوى المحافظة. وهذا يؤدى إلى رفع القيمة التسويقية لثمار البلح بالوادي الجديد.

