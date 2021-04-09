منعوه من الأذان.. رجل يقتل مصلييَن في مسجد بالسعودية

قتل أحد السعوديين اثنين من المصلين بأحد المساجد في مدينة تبوك فجر اليوم الجمعة بسبب منعه من الأذان.

وبحسب "أخبار 24" فقد كشفت مصادر أن خلافا نشب فجر اليوم الجمعة بين أحد الأشخاص ومؤذن أحد المساجد في حي البوادي بتبوك، وبعد تطور الخلاف حول من يؤذن لصلاة الفجر، أقدم القـاتل على طعـن مؤذن المسجد وأحد المصلين عدة طـعنات في الصدر والبطن، ليلقيا حتفهما.

وذكرت المصادر أن الجهات الأمنية بمنطقة تبوك تمكنت من القبض على القاتل، مشيرة إلى أنه سعودي في عمر السبعين.

وبينت المصادر أن المقتول مؤذن المسجد سبق أن تقدم بعدة شكاوى وبلاغات إلى الجهات الحكومية يشكو فيها من مضايقات القاتل.