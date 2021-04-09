رئيس جامعة عين شمس يكشف عن ملاحظاته في خطة تجديد كلية الآداب

أجرى الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عبن شمس، جولة تفقدية أمس لكلية الآداب ورافقه خلالها الدكتور هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وكان في استقبالهم الدكتور مصطفى مرتضى عميد كلية الآداب ود. شيرين مظلوم وكيلة الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، د. رشا الديدي وكيلة الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وايمان محمود أمينة الكلية وعدد من الإداريين بالكلية.



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وتفقد عددا من الأماكن التى تم تجديدها بالكلية، وأشار إلى عدد من الملاحظات التي يجب مراعاتها في خطة التجديد القائمة بالبنية التحتية للكلية في إطار خطة الجامعة للتطوير المستمر.