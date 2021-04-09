شاهد.. وصلة رقص لـ لاميتا فرنجيه داخل منزلها

شاركت الفنانة اللبنانية لاميتا فرنجية، جمهورها مقطع فيديو جديدة لها، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".



وظهرت "لاميتا" خلال الفيديو، من داخل منزلها وهي ترقص وتتمايل علي انغام اغنية اجنبية مرتدية بـ بطن مكشوف، نالت اعجاب متابعيها.



يذكر أن لاميتا فرنجية، شاركت مع تامر حسنى في فيلم عمر وسلمي 3 ورامز جلال في فيلم "حد سامع حاجة"، ومع محمد رجب في فيلم "محترم إلا ربع"، وفيلم "365 يوم سعادة" مع أحمد عز، وقامت بدور صغير مع الفنان محمد هنيدي في مسلسل "مسيو رمضان مبروك أبو العلمين حمودة".



لاميتا فرنجية، بدأت مشوارها الفني عام 2004 وحصلت على لقب الوصيفة الأولى بمسابقة ملكة جمال لبنان وقد حصرها المخرجون في أدوار الإغراء وشخصية الفتاة الجميلة.