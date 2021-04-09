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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ربنا يسعد مصر .. وفد من مطرانية جرجا يشارك في افتتاح مساجد بسوهاج

وفد المطرانية يشارك
وفد المطرانية يشارك في افتتاح المسجد

شهد مركز جرجا بمحافظة سوهاج روحًا من الوحدة الوطنية ظهر اليوم، حيث تم افتتاح مسجد دهيس سيدي أبي عمرة بالمركز، ضمن مبادرة إعمار بيوت الله، في حضور وبمشاركة وفد من الأقباط.

 

وقدم وفد من مطرانية جرجا التهنئة للمسلمين بمناسبة افتتاح عدد من المساجد بمركز جرجا العطرة، "إننا جئنا للمشاركة اليوم في هذه المناسبة لنعلن للجميع أننا يد واحدة في السراء والضراء ونحن نسيج واحد وربنا يجعل مصر سعيده ويديم محبتنا باستمرار"، بتلك الكلمات عبر القس كاراس عن هذا الموقف النبيل.

وناشد خلال كلمته الجميع بضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الوقائية والاحترازية وهى ليست ضعفا في الإيمان بل هي إلتزام والوقاية خير من العلاج ونؤكد بضرورة الابتعاد عن التجمعات التي من الممكن أن تتسبب في نقل الوباء.

المساجد المطرانية جرجا مطرانية جرجا سوهاج الوحدة اوطنية

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ربنا يسعد مصر .. وفد من مطرانية جرجا يشارك في افتتاح مساجد بسوهاج

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