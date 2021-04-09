غادة عبد الرازق: أنا نوهوبة بالفطرة وأمثل بقلبي.. فيديو

قالت الفنانة غادة عبد الرازق، إنها تشعر بحجم موهبتها الكبيرة ولكن على الرغم من ذلك لا تتعالى على الناس أو زملائها.



وأضافت غادة عبد الرازق خلال لقاء ببرنامج ليلة الخميس عبر فصائية ام بي سي مصر: “أشعر أنني في منطقة لوحدها في الوسط الفني".



وتابعت غادة عبد الرازق: “أنا موهوبة جدا بالفطرة، وأمثل بقلبي وليس عقلي، وذلك أهم ما يميزني".



وأردفت غادة عبد الرازق: أحرص بشكل دائم على متابعة أعمال المنافسين لي.. دائما ينتابني القلق وأسعى إلى التطوير باستمرار.







