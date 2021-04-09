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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

محمد فارس يرصد تاريخ النادي الأهلي في كتاب جديد

الاعلامي محمد فارس
الاعلامي محمد فارس

أعلن الإعلامي محمد فارس طمان، مقدم برنامج “الأهلي خط أحمر” على قناة الأهلي التلفزيونية، تعاقده على إصدار كتاب عن النادي الأهلي لطرحه بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته المقبلة.


ووعد محمد فارس، جماهير النادي الأهلي بتقديم محتوى مميز بالكتاب، يتناول مراحل هامة من عمر النادي الأهلي ومحطات حاسمة في تاريخ الكيان العريق، كما سيتناول الكتاب العديد من القضايا التي شغلت جماهير النادي الأهلي على مدار السنوات.
 

وأكد محمد فارس، أنه يعمل على هذا المشروع منذ فترة طويلة حتى جاء الوقت الذي يخرج فيه هذا المشروع الى النور متمنيًا أن ينال العمل رضا جمهور النادي الأهلي.

 

يذكر أن محمد فارس، اشتهر بأنه أحد مقدمي برنامج الأهلي خط أحمر  برفقه زميله أحمد أسامة.
 

وظهر البرنامج على شاشة قناة النادي الأهلي منذ ما يقرب من عامين وأشتهر البرنامج الذي يعرض حاليا اسبوعيا يوم الثلاثاء في الساعة الثانية عشر ليلا بتبنيه الدفاع عن قضايا النادي الأهلي ومواقفه من خلال شاشة النادي الأهلي ويحوذ البرنامج على متابعة جماهيرية عالية واهتمام لدى جمهور الأهلي.
 

واشتهر عن محمد فارس، أيضًا كتابة موضوعات الرأي الخاصة بالنادي الأهلي عبر منصات التواصل الاجتماعي والتي تلقى تفاعل دائم واهتمام من جمهور الأهلي.
محمد فارس حاصل على ليسانس الألسن قسم اللغة الروسية جامعة عين شمس.

الاعلامي محمد فارس تاريخ النادي الاهلي سيرة ومسيرة كتاب جديد معرض ال

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