غادة عبد الرزاق: أتمني تقديم دور مغلسة موتي

حلت الفنانة غادة عبد الرازق ضيفة علي برنامج ليلة الخميس برفقة مي سليم، للحديث عن مسلسل لحم غزال.

وقالت عبد الرزاق خلال حوارها، إن الشخصية التي ترى أنها صعبة وتتمنى تقديمها هي شخصية "مُغسلة الموتى"، لافتة إلي أنها فكرت فيها لأنها ترى أنها مهنة صعبة جدا ومن يعمل بها شخص قوي متماسك، لأن له حياة خاصة يعود إليها بعد انتهاء عمله ويعيشها بشكل طبيعي وكأنه لم يقم بأي شيء.

برنامج "ليلة الخميس" يجمع نُخبه من النجوم في حوارات ومُناقشات جريئة وغير تقليدية تكشف الكثير من القصص والكواليس في أجواء من الترفيه الراقي في سهرات أسبوعية شيقة.



مسلسل " لحم غزال بطولة غادة عبد الرازق ومى سليم وشريف سلامة وأشرف عبد الغفور .

