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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

غادة عبد الرازق: مي سليم مفاجأة لحم غزال

حلت الفنانة غادة عبد الرازق ضيفة على برنامج ليلة الخميس برفقة الممثلة مي سليم للحديث عن مسلسل لحم غزال.

وقالت غادة عبد الرازق، إن الفنانة مي سليم تقدم دور فتاة تدعى شوق في مسلسل لحم غزال، مضيفة: "مي مفاجاة في المسلسل، وأنا قولتلها انتي مخدتيش حقك لحد دلوقتي".

وأشارت غادة عبد الرازق إلى أنها استمتعت بالمشاهد التي تم تصويرها بمسلسل "لحم غزال " في لبنان، مؤكدة أنها لها مكانة في قلوب الجمهور اللبناني منذ عرض مسلسل الباطنية.

من جانبها قالت مي سليم: "أنا سعيدة بالعمل مع غادة عبد الرازق وطول الوقت بتعلم منها وهي عمرها مابخلت على حد بمعلومة".
 

غادة عبد الرازق مي سليم ليلة الخميس مسلسل لحم غزال

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