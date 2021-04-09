إيناس الدغيدي بصحبة ماجدة الرومي وإلهام شاهين ويسرا وهالة صدقي .. شاهد

نشرت المخرجة إيناس الدغيدى صورة جديدة لها عبر خاصية "ستورى" على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهرت إيناس الدغيدى بصحبة كل من النجمة ماجدة الرومي وإلهام شاهين وكارول سماحة ويسرا وهالة صدقي خلال إحدى السهرات، وكتبت"مع اصدقائي الغاليين ماجدة الرومي وإلهام شاهين وكارول سماحة ويسرا وهالة صدقي".



تخرجت الدغيدي في المعهد العالي للسينما في القاهرة وأخرجت أول أفلامها عام 1985، وفي حصيلتها 16 فيلمًا روائيًا شاركت في عددٍ منها في التمثيل والتأليف.



دخلت عالم الإنتاج السينمائي عن طريق شركة "فايف ستارز" لتنتج وتخرج بالتعاون معها 7 أفلامٍ روائية هي "استاكوزا" و"دانتيلا" و"الوردة الحمراء" و"كلام الليل" و”مذكرات مراهقة" و"الباحث عن الحرية" و"ما تيجي نرقص" والتي لاقت الكثير من الجدل واللغط في أوساط المجتمع المصري.





