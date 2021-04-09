الأول في التاريخ| ثنائي منتخب مصر يتأهلان لـ نصف نهائي بطولة العالم للسلاح

تأهل ثنائي منتخب مصر لسلاح سيف المبارزة للدور نصف النهائي لمنافسات الفردي ببطولة العالم للشباب والناشئين والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 3 إلي 11 ابريل 2021 بالصالات المغطاة بستاد القاهرة الدولي.

وضمن الثنائي التتويج بميداليتين في المنافسات بعد وصولهما لنصف النهائي حيث يحصل أصحاب المركزين الثالث والرابع على الميدالية أيضا، وهو إنجاز تاريخي لمصر حيث تأهل لاعبان لنصف النهائي في بطولة واحدة من بطولات العالم للمرة الأولى في التاريخ.

وتأهل محمد ياسين لنصف النهائي بعد فوزه على المصنف الأول عالميا الفرنسي أليكسيس ميسيين بنتيجة 15-8 ليواجه النمساوي صامويل بيركتولد في نصف النهائي.

وكان محمد ياسين قد تغلب في دور الــ 16 على لاعب النمسا جان شاهمان بنتيجة 15-5 ليتأهل للدور ربع النهائي.

وفاز في دور الــ 128 على الإماراتي خالد بلسيلاح بنتيجة 15-8 ثم فاز على البرتغالي ليوناردو ماركوس في دور ال64 بنتيجة 15-12 وفاز في دور ال32 على البولندي توماسيس كالوزنيسكي بنتيجة 15-11.

كما تأهل محمد السيد إلى الدور نصف النهائي بعد تغلبه على الفرنسي تايتوان شوتين المصنف الثالث عالميا بنتيجة 15-11 ليلعب في نصف النهائي أمام الفرنسي كيندريك جيان جوسيف.

وكان محمد السيد قد تأهل إلى ربع النهائي بعد تغلبه على لاعب تشيلي جورجي فالدراما بنتيجة 15-7.



وأيضا تغلب في الدور الــ 128 على لاعب أذربيجان بارات جولييب بنتيجة 15-5 وفاز على الإسباني خافيير ديلوزموزوز بنتيجة 15-12 في دور ال64 ثم فاز في دور الـ 32 على لاعب البرتغال فيليب فرازاو بنتيجة 15-4.

ويقود الفريق المدير الفني للمنتخبات ماهر حمزة ومدربين سلاح سيف المبارزة إسلام جمال والدكتور سيد سامي وأحمد حسين عامر، والمشرف على المنتخبات أحمد نبيل.

وتضم قائمة الدول المشاركة فى بطولة العالم للسلاح كلا من: “الجزائر وأنجولا والأرجنتين وأرمينيا والنمسا وأذربيجان وبيلاروسيا وبوليفيا وبلغاريا والبرازيل وكندا وكاب فيردى وتشيلى وكولومبيا وكوستاريكا وكوت ديفوار وكرواتيا والدنمارك وإستونيا وفنلندا وجمهورية التشيك وفرنسا وإسبانيا وجورجيا وغانا واليونان والصين وإيران والعراق وايسلندا وايرلندا وإسرائيل وجاميكا والأردن وكازاخستان وليبيا ولبنان وليتوانيا ولوكسمبرج وكراجستان وكوريا والكويت ولاتفيا ومولدوفا والمكسيك وناميبيا ونيجيريا وو جزيرة ايسلندا ومقدونيا ونيكواجو وهولندا وعمان وبنما وباراجواي وبيرو والفلبين وبولندا والبرتغال وبورتوريكو وقطر ورومانيا وروسيا وأفريقيا الوسطى وصربيا وسلوفينيا وسلوفاكيا والسنغال والسويد وسويسرا وتونس وتركيا والإمارات وأوكرانيا وأمريكا وأوزباكستان وفينزويلا وتوجو بالإضافة إلى مصر والهند وأوغندا.



بطولة العالم للسلاح للناشئين والشباب يشارك بها نحو 1079 لاعبا ولاعبة، و 500 مدرب وإدارى من مختلف دول العالم، ويتم تطبيق كافة الاجراءات والتدابير الاحترازية لحماية جميع المشاركين والحفاظ على صحتهم في ظل مجابهة تحديات فيروس كورونا.