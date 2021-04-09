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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

من الأقصر .. سفير الإمارات لدى القاهرة يؤكد على مكانة مصر الثقافية

صدى البلد

شارك الدكتور حمد سعيد الشامسي سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى مصر والمندوب الدائم  بجامعة الدول العربية فى ندوة ببيت الشعر بأسوان عن العلاقات المصرية الإماراتية.

وأدار  الندوة الأستاذ حسين القباحي مدير بيت الشعر بالأقصر، بحضور الدكتور محمد محمود عزوز رئيس جامعة الأقصر والأستاذ محمد أبو الفضل بدران رئيس لجنة الشعر بالمجلس الأعلى للثقافة.


وفي بداية كلمته نقل الدكتور حمد الشامسي تحيات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، لكل القائمين على بيت الشعر بالأقصر، لافتا إلى أنه حرص أن يكون  بيت الشعر من أهم وجهات الزيارة.

وأضاف خلال كلمته بندوة العلاقات المصرية الثقافية المقامة في بيت الشعر بالأقصر، أن القيادة الحكيمة للإمارات تولى اهتمام للعلم والعلماء والثقافة والشعر.

وأكد الشامسي أن رسالة دولة الإمارات هي دعم العلم والعلماء والثقافة ونشر التآخي والاعتدال ودعم الخطاب الديني الوسطى والتسامح.


وأبرزت الندوة العلاقات الثقافية الثنائية بين دولتي الإمارات ومصر واستمع السفير إلى شعراء بيت الشعر الحاصلين على جوائز الشارقة للشعر وهم الشاعر  محمد عرب صالح والشاعر جعفر أحمد حمدي والشاعر الضوي محمد الضوي والشاعر أحمد الجميل، وأطلع  على بعض  مؤلفات كتاب بيت الشعر بالأقصر.

وفي ختام الندوة أهدى الأستاذ حسين القباحي مدير بيت الشعر بالأقصر، درعاً تكريما للسفير.

سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى مصر الدكتور حمد سعيد الشامسي العلاقات المصرية الإماراتية جامعة الاقصر

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