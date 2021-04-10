لمتابعة أسعار السلع والأطعمة.. محافظ القاهرة يتفقد سوق العبور اليوم

يتابع اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة توافر احتياجات مواطني العاصمة من أسماك وخضر وفاكهة بأسعار مناسبة قبل حلول شهر رمضان المعظم وذلك خلال جولة تفقدية لسوق العبور.

وشدد محافظ القاهرة على مديريتي الشؤون الصحية والطب البيطري بعمل لجان مشتركة بالتعاون مع مديرية التموين ومباحث التموين والأحياء لتكثيف حملات متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية الخاصة بمكافحة فيروس كورونا حرصًا على الصحة العامة خلال شهر رمضان المعظم .

وأكد المحافظ على التفتيش على محال بيع اللحوم والأسماك والدواجن ومصنعاتها بكافة أحياء القاهرة للتأكد من صحة الغذاء المطروح بالأسواق للمواطنين مع تشـديد الرقابة والمتابعة على محلات الجـزارة و الأسـواق و ثلاجات حفظ اللحوم .