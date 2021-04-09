قدم الشيف أسامة السيد، عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، طريقة تحضير المدلعة في المنزل، بطريقة سهلة.

المقادير:

أولاً: لطبقة البسبوسة

2 كوب من السميد الناعم

نصف كوب من الحليب

نصف كوب من الشربات

2 ملعقة كبيرة سمنة

نصف كوب كريمة

كوب من السكر الأبيض

شربات حلويات



ثانيا: لطبقة الكنافة

300 جرام من الكنافة

150 جرام من الزبدة أو السمنة المذوبة

2 ملعقة كبيرة سكر بودرة



ثالثا: لطبقة الكريمة

300 ملل من كريمة الخفق

نصف كوب من بودرة الكريم شانتى



رابعا: للتزيين

صوص كراميل أو توفى

صوص شوكولاتة

طريقة الإعداد

نبدأ بعمل البسبوسة

نقوم بتقليب الحليب مع الشربات والسمنة

يقلب السكر مع السميد جيدا، ثم توضع له الكريمة ويقلب جيدا

يضاف خليط الحليب والشربات والسمن لخليط السميد ويقلب حتى يتجانس

يوضع الخليط فى صينية مدهونة سمنة

ثم توضع فى الفرن حتى تصبح ذهبية اللون

تخرج من الفرن وتسقى بشربات الحلويات

نقوم بعمل الكنافة..

تفتت الكنافة باليد

ثم تقلب مع السكر البودرة

يوضع لها السمنة المذوبة وتقلب حتى تتشرب الكنافة كل السمنة

تفرد الكنافة فى صينية بنفس مقاس صينية البسبوسة

ثم تكبس جيداً باليد حتى تتماسك

توضع فى الفرن حتى تصبح ذهبية اللون

تخرج من الفرن وتترك لتبرد

نقوم بعمل الكريمة

تخفق جميع مكونات الكريمة معاً حتى نحصل على كريمة متماسكة

نحضر الكنافة..

ثم توضع فى طبق

يوضع لها طبقة من الكريمة

ثم يوضع فوق الكريمة طبقة البسبوسة

تقلب المدلعة فى طبق التقديم بحيث تصبح الكنافة بالأسفل

ثم تغطى بالكريمة

تفرد طبقة من صوص الكراميل أو التوفى على الوجه

ثم تزين بصوص الشوكولاتة وتقدم باردة.