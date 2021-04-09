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ديني

متحدثا عن نقل المومياوات.. أزهري: المسلمون الأوائل حافظوا على تراثنا في الآثار

الشيخ علي خليل خلال
الشيخ علي خليل خلال فعاليات الندوة

شارك الشيخ علي خليل، الأمين العام السابق لهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، في ندوة أقامتها أمانة الشباب بحزب الشعب الجمهوري بعنوان "بناء الفرد وأثره في نمو المجتمعات والشعوب".

في البداية تحدث الشيخ علي خليل الأمين العام السابق  لهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف عن أهمية دور الأزهر الشريف في الحفاظ على وسطية الدين ونشر المنهج السمح والحفاظ على النسيج الواحد للوطن ورفض التشدد بكل صوره واشكاله.

كما تحدث عن ملامح من التربية في الماضي الذي كان يهتم بالأصول والقواعد النابعة من الدين الحنيف لا سيما الأمانة واحترام الكبير والذهاب إلى الكتاتيب والتي كانت منتشرة.

وأكد خليل، على عدة عناصر لها أهمية بالغة مثل اختيار الزوج والزوجة وذكر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم .. فاظفر بذات الدين تربت يداك ، كناية عن الفقر.


كما أكد على أن حسن المعاملة بين الزوج والزوجة ينعكس أثره الطيب على الأولاد فينتج جيل صحيح نفسيا قادر على بناء وتعمير الوطن.
 

وفي النهاية أجاب فضيلته على سؤال يتعلق بنقل الموميات الاخير فقال بأن من ينكر دور وأهمية هذه الحضارة فهو جاهل وان الجيل الأول والثاني من المسلمين حافظوا عليها فكيف لا نحافظ نحن عليها.

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الازهر الشريف هيئة كبار العلماء حزب الشعب الجمهورى

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