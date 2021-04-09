محمد رمضان يعاود استفزاز جمهوره بإلقاء الدولارات على الأرض.. ومتابعون: «هتزول من وشك»

شارك الفنان محمد رمضان، جمهوره، منذ قليل، بفيديو جديد له، عبر تطبيق الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وخلال الفيديو، ظهر محمد رمضان، وهو يلقي الكثير من الدولارات على الأرض، في إشارة لكثرة المال معه، وانهالت عليه تعليقات الجمهور.



جاء ذلك، للمرة الثانية، حيث سبق أن نشر محمد رمضان، فيديو، ظهر خلاله وهو يجلس داخل مسبحه، ويلقي أموالا في المياه، واعتبرها البعض إشارة منه لإلزامه بسداد 6 ملايين جنيه إلى الطيار أشرف أبو اليسر.



وانهالت عليه التعليقات من متابعيه وجاءت بين "اتقي الله بقا" و"نعمة وتزول من وشك" و"ما كفاية استفزاز" و"ربنا يزيدك يا فنان وعقبالنا" و"دا عشان خلوك تدفع الـ ٦ مليون؟.. رمضان أنت بتعيط؟".



وقضت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، اليوم، بتعويض الطيار أشرف أبو اليسر، بمبلغ 6 ملايين جنيه من الفنان محمد رمضان عن الأضرار التي لحقت به؛ بسبب صورة نشرها محمد رمضان، وهو على متن طائرة، يقودها أشرف أبو اليسر، ورفض الدعوى الفرعية.



وطالب المحامي مجدي حلمي، الفنان محمد رمضان، بتعويض موكله، الطيار أشرف أبو اليسر، نظرا للأضرار المادية والأدبية بسبب صورة نشرها الفنان، على متن طائرة يقودها المُدَّعي بالحق المدني، قال فيها إنها تجربة لقيادة الطائرة.



وذكرت الدعوى أن الفنان محمد رمضان استغل صورة موكله في الترويج لنفسه بنشر فيديو كليب لأغنية جديدة له سماها "مش بتفتش في المطار"، مستغلًا صورة الطيار أشرف أبو اليسر في مشهد استعراضي في قيادة الطائرة، ما أدى إلى إلحاق الأضرار الجسيمة المالية والأدبية لموكله.



ووقعت هيئة الطيران المدني عقوبة على الطيار أشرف أبو اليسر بسحب رخصته مدى الحياة لانتهاكه معايير السلامة أثناء الطيران، بالإضافة إلى سحب رخصة مساعده لمدة عام.