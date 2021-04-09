محمد رمضان يعاود استفزاز جمهوره بإلقاء الدولارات على الأرض.. ومتابعون: «هتزول من وشك»
شارك الفنان محمد رمضان، جمهوره، منذ قليل، بفيديو جديد له، عبر تطبيق الصور والفيديوهات "إنستجرام".
وخلال الفيديو، ظهر محمد رمضان، وهو يلقي الكثير من الدولارات على الأرض، في إشارة لكثرة المال معه، وانهالت عليه تعليقات الجمهور.
جاء ذلك، للمرة الثانية، حيث سبق أن نشر محمد رمضان، فيديو، ظهر خلاله وهو يجلس داخل مسبحه، ويلقي أموالا في المياه، واعتبرها البعض إشارة منه لإلزامه بسداد 6 ملايين جنيه إلى الطيار أشرف أبو اليسر.
وانهالت عليه التعليقات من متابعيه وجاءت بين "اتقي الله بقا" و"نعمة وتزول من وشك" و"ما كفاية استفزاز" و"ربنا يزيدك يا فنان وعقبالنا" و"دا عشان خلوك تدفع الـ ٦ مليون؟.. رمضان أنت بتعيط؟".
وقضت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، اليوم، بتعويض الطيار أشرف أبو اليسر، بمبلغ 6 ملايين جنيه من الفنان محمد رمضان عن الأضرار التي لحقت به؛ بسبب صورة نشرها محمد رمضان، وهو على متن طائرة، يقودها أشرف أبو اليسر، ورفض الدعوى الفرعية.
وطالب المحامي مجدي حلمي، الفنان محمد رمضان، بتعويض موكله، الطيار أشرف أبو اليسر، نظرا للأضرار المادية والأدبية بسبب صورة نشرها الفنان، على متن طائرة يقودها المُدَّعي بالحق المدني، قال فيها إنها تجربة لقيادة الطائرة.
وذكرت الدعوى أن الفنان محمد رمضان استغل صورة موكله في الترويج لنفسه بنشر فيديو كليب لأغنية جديدة له سماها "مش بتفتش في المطار"، مستغلًا صورة الطيار أشرف أبو اليسر في مشهد استعراضي في قيادة الطائرة، ما أدى إلى إلحاق الأضرار الجسيمة المالية والأدبية لموكله.
ووقعت هيئة الطيران المدني عقوبة على الطيار أشرف أبو اليسر بسحب رخصته مدى الحياة لانتهاكه معايير السلامة أثناء الطيران، بالإضافة إلى سحب رخصة مساعده لمدة عام.