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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بيريز يعلن ترشحه لفترة رئاسية أخرى لـ ريال مدريد

فلورنتينو بيريز
فلورنتينو بيريز

أعلن فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد الإسباني، ترشحه في الانتخابات الرئاسية المقبلة للنادي.

وبحسب بيان من النادي الملكى، فإن بيريز قدم اليوم الجمعة أوراق ترشحه على مقعد الرئاسة لـ ريال مدريد لفترة أخرى تمتد حتى عام ٢٠٢٥.

وأصبح بيريز أول مترشح علي رئاسة النادي المدريدي، وفي حال عدم ترشح أي شخص آخر قبل يوم الاثنين المقبل، سيتم تزكيته لفترة رئاسية أخري.

وتولي بيريز رئاسة ريال مدريد من عام ٢٠٠٠ وحتي عام ٢٠٠٦، قبل أن يعود لرئاسة النادي من عام ٢٠٠٩ وحتي يومنا هذا.

رئيس نادي ريال مدريد فلورنتينو بيريز أخبار الرياضة

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