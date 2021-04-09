عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

جامعة الأزهر تكشف ضوابط العمل خلال شهر رمضان

رئيس جامعة الأزهر
رئيس جامعة الأزهر

قدم المركز الإعلامي بجامعة الأزهر، التهنئة إلى منسوبي الجامعة بالقاهرة والأقاليم بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وحذر المركز الإعلامي ، من الشائعات التي يتم بثها بين الحين والآخر، مؤكدا أنه لا توجد أي صفحات غير هذه  الصفحة التي يتم خلالها نشر جميع بياناته الرسمية.

 

وأشار إلى أن الضوابط التالية سيتم العمل بها بداية من شهر رمضان المبارك. 
 

  • تلتزم الكليات والمعاهد بجامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم، بتخفيض قوة العمل حسب ظروف كل كلية وما تقتضيه مصلحة العمل بها، وتقليل وقت الاجتماعات، وأعداد الحضور بما يضمن حسن سير العمل بكل كلية. 
     
  •  تقرر تقليص زمن المحاضرة ليصبح 40 دقيقة، وتطبيق نظام التعليم الهجين، وذلك بتقليص أوقات التدريس وجهًا لوجه، سواء للمحاضرات أو الدروس العملية، مع التعويض بزيادة ساعات التدريس الإلكترونية عن بُعد؛ رغبة في تقليل الكثافة الطلابية، تطبيقا للإجراءات الاحترازية في سبيل مواجهة جائحة فيروس كورونا.
الأزهر كورونا شائعات شهر رمضان رسمية التعليم الهجين عملية

ترشيحاتنا

أول تعليق من وليد منصور بعد أزمته الصحية ودخوله المستشفى " خاص"

وكيل الأوقاف يطالب بأمور هامة صلاة التراويح في زمن كورونا

الطيران الإسرائيلي يخترق أجواء دولة عربية .. وبيان عاجل من الجيش

بالقوة الضاربة .. كارتيرون يعلن قائمة الزمالك استعدادًا لـ تونجيث السنغالي

الحبس وغرامة 10 آلاف جنيه في تهريب السجائر وبيعها للمحلات بـ قانون الجمارك

حكم قطيعة الأب بعد طلاق الأم .. أمين الفتوى يوضح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قفلوا الشارع بأقماع ووقفوا العربيات.. ضبط 4 أشخاص أغلقوا الطريق بـ"أرض الجولف"

تعبان جدا.. منة فضالي تكشف تفاصيل الحالة الصحية للفنان خالد النبوي

13 حالة لإخلاء شقق الإيجار القديم.. وزيادة الأجرة 200% في هذه الحالة

أمريكا تعلن رفضها أي إجراءات أحادية فى أزمة سد النهضة وقلقها بسبب تيجراي

قرار جمهوري بالعفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم

سبب وفاة طفلين بعد تناول مكرونة سريعة التحضير.. أستاذ كبد يجيب

ضبط أقراص مخدرة مع راكب مصري في مطار القاهرة

دولة عربية تفرض حظر تجوال خلال شهر رمضان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبل وصولها الشرق الأوسط .. نظرة شاملة عن السيارة جينيسيس G70

شاهدة على العصر .. من العجلات الحربية إلى العربات الملكية.. المركبات جزء من تاريخ مصر

أشهر 5 سيارات SUV في مصر موديل 2021 .. بالأسعار

نظام دايت فى رمضان لإنقاص 5 كيلو فى الأسبوع الأول

فيديو

اغتصبت الحكم | قصة الخلاف بين حتشبسوت وتحتمس الثالث.. فيديو

مصممة الأزياء بموكب المومياوات: ملابس المشاركين أخذت جهدا كبيرا

منفذ موكب نقل المومياوات: الحفل صناعة مصرية 100%

إياح حوتب.. سر مقولة وحوي يا وحوي إياحا في رمضان

المزيد

ساحة رأي

أحمد فريد يكتب: 25 سر من أسرار الفضاء (2)

عمر الغنيمى يكتب: موكب المومياوات الملكية.. دلالات حدث هزّ العالم

د.وليد السويدي يكتب: سراب التوفير في الاستشارات

محمود البسيوني يكتب : رسائل بخط اليد

أمانى سمير تكتب: الحياة على الجانب الآخر من العالم

د. مصطفى النحراوى يكتب: السلامة العامة هى الأمن والأمان الإلكترونى

المزيد