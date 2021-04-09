جامعة الأزهر تكشف ضوابط العمل خلال شهر رمضان
قدم المركز الإعلامي بجامعة الأزهر، التهنئة إلى منسوبي الجامعة بالقاهرة والأقاليم بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.
وحذر المركز الإعلامي ، من الشائعات التي يتم بثها بين الحين والآخر، مؤكدا أنه لا توجد أي صفحات غير هذه الصفحة التي يتم خلالها نشر جميع بياناته الرسمية.
وأشار إلى أن الضوابط التالية سيتم العمل بها بداية من شهر رمضان المبارك.
- تلتزم الكليات والمعاهد بجامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم، بتخفيض قوة العمل حسب ظروف كل كلية وما تقتضيه مصلحة العمل بها، وتقليل وقت الاجتماعات، وأعداد الحضور بما يضمن حسن سير العمل بكل كلية.
- تقرر تقليص زمن المحاضرة ليصبح 40 دقيقة، وتطبيق نظام التعليم الهجين، وذلك بتقليص أوقات التدريس وجهًا لوجه، سواء للمحاضرات أو الدروس العملية، مع التعويض بزيادة ساعات التدريس الإلكترونية عن بُعد؛ رغبة في تقليل الكثافة الطلابية، تطبيقا للإجراءات الاحترازية في سبيل مواجهة جائحة فيروس كورونا.