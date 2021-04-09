جامعة الأزهر تكشف ضوابط العمل خلال شهر رمضان

قدم المركز الإعلامي بجامعة الأزهر، التهنئة إلى منسوبي الجامعة بالقاهرة والأقاليم بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.



وحذر المركز الإعلامي ، من الشائعات التي يتم بثها بين الحين والآخر، مؤكدا أنه لا توجد أي صفحات غير هذه الصفحة التي يتم خلالها نشر جميع بياناته الرسمية.

وأشار إلى أن الضوابط التالية سيتم العمل بها بداية من شهر رمضان المبارك.

