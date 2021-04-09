مجاعة محتملة وأزمة حادة .. زعيم كوريا الشمالية يحذر مواطنيه

في تحذير واعتراف نادر، دعا زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون مواطنيه إلى الاستعداد لمواجهة "أزمة حادة"، وذلك عقب تحذير منظمات حقوقية من مواجهة البلاد شحا كبيرا في المواد الغذائية وعدم الاستقرار الاقتصادي.

جاء حديث زعيم كوريا الشمالية خلال مؤتمر للحزب الحاكم، حيث دعا كيم جونج أون شعبه إلى خوض مسيرة شاقة أخرى، لمواجهة المصاعب الاقتصادية الحادة، مقارنا الوضع بحالة المجاعة التي اجتاحت البلاد في تسعينيات القرن الماضي.

وسبق أن أغلقت كوريا الشمالية حدودها بسبب جائحة كورونا، وأوقفت التجارة مع الصين التي تعتمد عليها بشكل رئيسي.

وقال كيم لأعضاء في الصف الثاني للحزب الحاكم أمس الخميس، إن هناك العديد من العراقيل التي تواجه البلاد، و إن تطبيق قرارات المؤتمر الثامن للحزب لن تكون سهلة، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية "فرانس برس".

ووأضح زعيم كوريا الشمالية أن تحسين معيشة عامة الشعب يعتمد على خلايا الحزب.

وتشير تعليقات كيم إلى طورة تقييمه للصعوبات الحالية، والتي يقول مراقبون دوليون إنها أكبر اختبار لحكمه المستمر منذ 9 سنوات.

وأمر الزعيم الكوري المسؤولين في بداية العام ببناء اقتصاد أقوى يعتمد على الدعم الذاتي، والتقليص من الواردات وإنتاج مزيد من المواد الاستهلاكية.

ودعا في اعتراف غير متوقع بالأزمات، مسؤولي الحزب للوقوف بصلابة في وجه الصعوبات التي تواجه الشعب.

وأشار كيم إلى أن العوامل التي تؤثر سلبيا على النمو الصحي للشباب وتطورهم ليست قليلة، موضحا أن هناك تغييرا خطيرا يحدث في أيديولوجية الجيل الجديد.

وأكد أن خلايا الحزب يجب أن تعتبر قضية تثقيف الشباب قضية حياة وموت للوطن والشعب، وقضية مصيرية، ويجب ألا يدخروا جهدا لتقديم الدعم المالي لهذا المشروع.

وتواجه كوريا الشمالية أزمة اقتصادية حادة، تراكمت على مدار سنوات، وتفاقمت بسبب جائحة كورونا، حيث تقلصت تجارتها مع الصين بنحو 80% العام الماضي، إثر إغلاق بيونج يانج الحدود في إطار إجراءاتها الصارمة لمكافحة وباء كورونا.

في المقابل، يرى محللون أن الأزمة في كوريا الشمالية لن تؤدي إلى المجاعة، نظرا لأن الصين لن تترك ذلك يحدث، خوفا من تدفق اللاجئين الكوريين إليها عبر الحدود.