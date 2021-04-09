بفستان قصير .. لقاء الخميسي تبهر متابعيها بإطلالة جديدة

نشرت الفنانة لقاء الخميسي صورة جديدة لها، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ظهرت لقاء الخميسي في الصورة، مرتدية فستان قصير باللون اللبني، ومن الناحية الجمالية، رفعت لقاء الخميسي شعرها إلى الخلف، ومن الناحية الجمالية اعتمدت على ماكياج ناعم مع أحمر شفاه باللون باللون الأحمر.

جدير بالذكر أن الفنانة لقاء الخميسي تشارك في مسلسل "ضد الكسر"، المقرر عرضه في السباق الرمضاني المقبل 2021، وهو إهداء لروح الفنان الكبير سامي العدل.

المسلسل من بطولة نيللي كريم، لقاء الخميسي، مصطفى درويش، حمزة العيلي، تارا عماد وهشام إسماعيل وعارفة عبد الرسول، إخراج أحمد خالد وتأليف عمرو الدالي، ومدير التصوير أحمد عبد العزيز، وإنتاج جمال العدل بمشاركة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.