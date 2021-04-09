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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أوكرانيا تتهم إيران بالتلاعب بمعلومات إسقاط طائرتها المنكوبة

الطائرة الأوكرانية
الطائرة الأوكرانية المنكوبة

ذكرت وزارة الخارجية الأوكرانية أن إيران تتلاعب بالمعلومات في قضية إسقاط الطائرة الأوكرانية المنكوبة في يناير 2020.

وقالت وزارة الخارجية الأوكرانية في بيان إن "إيران تتهمنا بشكل غير مسؤول بدلا من التحقيق الجدي بإسقاط الطائرة".

وأضافت الخارجية الأوكرانية "إيران تصر على أن الخطأ البشري هو السبب الوحيد لحادثة إسقاط الطائرة، وكان عليها تأكيد سبب تحطم الطائرة بتحقيق فني وفق معايير القانون الدولي".

وتابعت الخارجية الأوكرانية "لا نصدق أي رواية شفهية لتحطم الطائرة لا تستند إلى أدلة قوية".

ووجهت السلطات الإيرانية الثلاثاء الماضي اتهامات إلى 10 أشخاص بالتسبب في استهداف طائرة الركاب الأوكرانية العام الماضي وإسقاطها.

وبحسب وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، فإن المدعي العام العسكري الإيراني السابق، جلامباس تركي، كشف عن توجيه اتهامات إلى 10 أشخاص أثناء تسليم مكتبه إلى المدعي العسكري الجديد ناصر سراج.

ونقلت كالة "إسنا" الإيرانية شبه الرسمية، تصريحات تركي أيضًا حول توجيه الاتهامات دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وكانت إيران أقرت في يناير عام 2020 بأنها أسقطت طائرة الركاب الأوكرانية بصاروخين أرض-جو عن طريق الخطأ، وذلك خلال محاولتها قصف القواعد الأمريكية في العراق ردا على اغتيال قائد فيلق القدس الإيراني السابق، قاسم سليماني.

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