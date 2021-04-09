الزراعة: توفير سلع رمضان في المنافذ التجارية وتكثيف حملات التفتيش

كشف الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، استعداد الوزارة لموسم شهر رمضان الكريم، مؤكدا أنه يعمل وفق خطة لتوفير السلع في المنافذ التجارية.

وأضاف القرش، خلال لقاء خاص عبر فضائية "DMC"، اليوم الجمعة، أن الوزارة تعمل مع الوزارات في هذ السياق، لافتة إلى أنه يتم ضخ كميات من السلع في المنافذ التجارية مع وجود حملات تفتيش للتأكد من جودة المنتجات.

وأشار إلى أنهم يعملون على تنويع المعروض من المنتجات أمام المواطن المصري. ولفت إلى أن هناك تنسيق على أعلى مستوى بين الوزرات لتنفيذ خطة تطوير الريف المصري.