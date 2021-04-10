نشرة المرأة والصحة: علاقة فيتامين د بآلام الظهر.. أضرار جيل التعقيم

نشرة المرأة والصحة

نشر موقع صدى البلد عددا من الأخبار المهمة خلال الساعات الماضية في مجالي المرأة والصحة، نستعرض أبرزها على النحو التالي:

نشرة المرأة والصحة

فوائد حبة البركة .. علاج فعال لأخطر الأمراض أبرزها السرطان



فوائد حبة البركة كثيرة ، فهى تساعد فى الوقاية من الأمراض المختلفة بفضل احتوائها على مواد ترفع المناعة وتعالج الالتهابات وتحارب البكتيريا والجذور الحرة .

ومن فوائد حبة البركة الهامة أنها تساعد فى علاج عدد كبير من الأمراض منها قرحة المعدة وارتفاع الكوليسترول والسمنة وأمراض القلب والسكري.





يؤثر أم لا.. علاقة فيتامين د بآلام أسفل الظهر



فيتامين د، هو فيتامين مهم للغاية وله تأثيرات قوية على العديد من الأنظمة في جميع أنحاء الجسم، وعلى عكس الفيتامينات الأخرى ، يعمل فيتامين (د) مثل الهرمون ، وكل خلية في جسمك لديها مستقبلات لها،ـ ويصنعه جسمك من الكوليسترول عندما تتعرض بشرتك لأشعة الشمس.



دراسة توضح سبب ظهور أعراض جانبية نادرة لدى متلقي لقاحات كورونا



كشفت دراسة جديدة، أجريت مؤخرا من قبل باحثون من هيئة الأدوية الأوروبية، ان هناك بعض الأعراض والآثار الجانبية النادرة التي تظهر عند تلقي لقاحات فيروس كورونا لدى البعض بخلاف غيرهم، الأمر الذي أثار القلق بين الطاقم الطبي.



مع التغذية السليمة.. تعرف على ادوية نقص المناعة للأطفال



نلجأ إلى في بعض الحالات المتأخرة لتقوية مناعة الطفل ومواجهة الفيروسات باستخدام ادوية نقص المناعة للأطفال، والذي يحدث نتيجة نقص التغذية وعدم تناول الأطعمة الغنية بالفيتامينات والعناصر الغذائية اللازمة للجسم.





كيفية تقوية المناعة في رمضان للنجاة من كورونا



العمل على تقوية المناعة فى رمضان من الأمور المهمة جدا للوقاية من فيروس كورونا وغيره من الأمراض، خاصة في ظل تحذيرات الأطباء من الموجة الثالثة.

وفى هذا الإطار نعرض أهم طرق تقوية المناعة الطبيعية التي يجب الالتزام بها طوال شهر رمضان للوقاية من فيروس كورونا، نقلا عن موقع healthline.



8 أضرار تصيبك بسبب استخدام جل معقم اليدين



منذ بداية انتشار فيروس كورونا يتم استخدام جيل تعقيم اليدين، الذي يحتوي على نسبة 70% من الكحول، وذلك خلال التواجد خارج المنزل، وعدم توافر ماء وصابون للتخلص من الفيروسات والجراثيم.

