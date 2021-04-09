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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نائب قبطى يشارك فى افتتاح مسجد هوارة المقطع بالفيوم .. صور

صدى البلد

شارك النائب القبطى أيمن شكرى عضو مجلس النواب عن دائرة بندر ومركز الفيوم فى افتتاح  المسجد القبلى بقرية هوارة المقطع بمركز الفيوم، ضمن المساجد  الجديدة التى تم افتتاحها اليوم بمحافظة الفيوم بإشراف وزارة الأوقاف وبالمشاركة بالجهود الذاتية .

قام النائب القبطى  بقص شريط الافتتاح بمشاركة زملائه النواب وهم النائب محمد  محمود عبد القوى  وعبد التواب أبو النور عضوا مجلس النواب بدائرة بندر ومركز الفيوم ، وتفقد المسجد الذى تم تجديده ، فى استقبال حار من الأهالى وجموع المصلين بالقرية.

 

كانت  مديرية أوقاف الفيوم قد واصلت افتتاح المساجد الجديدة بالمحافظة، حيث تم اليوم افتتاح 8 مساجد جديدة بقرى ومراكز المحافظة، بإشراف فضيلة الشيخ الدكتور حسنى أبو حبيب وكيل وزارة أوقاف الفيوم. 

 وشملت مساجد جورين التفتيش بقرية المظاظلي بمركز  طامية ومسجد الشيخ عبد الرحمن بقرية  نقاليفة بمركز سنورس ، و مسجد محمد خالد فراج  قبلي الغرق بمركز أطسا  ، وهوارة القبلي  مركز  الفيوم، والنور  عبد الهادي بمدينة  سنورس أول، والرحمة قرية  سيلا مركز  الفيوم، وأولاد عتيم الحنابشة  الشواشنة  جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف ، و  حادي بقرية إهريت مركز  إطسا،  وتم تفويض مديرى الإدارات بأوقاف الفيوم بحضور الافتتاحات.

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نائب قبطى هوارة المسجد القبلى الدكتور حسنى أبو حبيب شريط الأفتتاح

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