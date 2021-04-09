عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

حب وزواج لأكثر من 73 عامًا.. أشهر رسائل الأمير فيليب الرومانسية لـ الملكة إليزابيث

ملكة بريطانيا برفقة
ملكة بريطانيا برفقة زوجها الراحل الأمير فيليب

بكلمات معبرة ذات وقع رومانسي، اعترف الأمير "فيليب" في رسالة تعود لعام 1946 بوقوعه في حب شريكة حياته الملكة "إليزابيث الثانية" أو (الأميرة إليزابيث آنذاك)، وكان ذلك قبل زواجهما بعام واحد، وتعد هذه الرسالة واحدة من بين العديد من الرسائل التي كُشف عنها في كتاب سيرة ذاتية صدر عام 2011 بعنوان "الأمير الشاب فيليب: حياته المبكرة المضطربة"، من تأليف الكاتب البريطاني فيليب إيد.

وأعلن قصر باكنجهام الملكي، اليوم، خبر وفاة الأمير فيليب، زوج ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية، عن عمر يناهز 99 عامًا، وفي إطار تناول وسائل إعلام حول العالم لقصة حب وزواج الأمير الراحل من ملكة بريطانيا، سلط تقرير لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية الضوء على أشهر رسائله الرومانسية إلى شريكة حياته على مدى زواج استمر لأكثر من 73 عامًا.

وفي رسالته التي تعود لعام 1946، أخبر الأمير فيليب شريكة حياته أن الوقوع في حبها بكل معنى الكلمة جعل متاعبه الشخصية وحتى مشاكل العالم تبدو ضئيلة وتافهة.

وفي رسالة أخرى، بعد أن أمضيا وقتًا معًا تحدث الأمير "فيليب" شعوره بكونه غير قادر على أن يُظهر لها ما يشعر به من امتنان.

وفي رسالة موجهة إلى الملكة الأم بعد أسبوعين من زواجه من الأميرة إليزابيث في شهر نوفمبر 1947، وصف الأمير فيليب شريكة حياته، والتي أشار إليها بلقب تدليل "'ليليبيت- Lilibet"، بكونها "الشيء الوحيد في هذا العالم الحقيقي بالنسبة إليه".

يشار إلى أن الملكة "إليزابيث الثانية" أقامت برفقة الأمير فيليب بعد حفل زفافهما وانتهاء شهر العسل في قصر "باكنجهام" الملكي لحين الانتهاء من أعمال تجديد محل إقامتهما في قصر "كلارنس هاوس" القريب بالعاصمة البريطانية لندن، وانتهت أعمال التجديد عام 1949، قبل تتويجها عام 1953.

وعلى مدى السنوات التي تلت زواجهما، تحدث كل منهما عن الآخر بمودة وعاطفة خلال المناسبات العامة، فعلى سبيل المثال، قال الأمير "فيليب" خلال نخب بمناسبة عيد زواجهما الـ50 عام 1997: "أعتقد أن الدرس الرئيسي الذي تعلمناه هو أن التسامح هو العامل الجوهري الوحيد لأي زواج سعيد".

واستطرد: “قد لا يكون ذلك مهمًا عندما تسير الأمور على ما يرام، لكنه حيوي بدون شك عندما تصبح الأمور صعبة.. الملكة تتمتع بفيض من سمة التسامح".

وقالت الملكة في الأمسية ذاتها إن شريك حياتها الأمير فيليب كان مصدر قوتها وبقائها طيلة هذه السنوات، مضيفة: "أنا وعائلته كلها، وهذا البلد والعديد من البلدان الأخرى، مدينون له بدين أكبر مما قد يدعي، وأكبر مما سنعرف على الإطلاق".

وفي عام 2002، تحدثت الملكة عن زوجها خلال خطاب اليوبيل الذهبي لها قائلة: "لقد قدم دوق إدنبرة مساهمات لا تُقدر بثمن في حياتي على مدى الـ50 عامًا الماضية، كما قدم مساهمات للعديد من المؤسسات الخيرية والمنظمات التي شارك فيها".

وخلال خطابها بمناسبة اليوبيل الماسي أمام البرلمان في عام 2012، وجهت الملكة رسالة لزوجها مشيدة بدوره في مساندتها، قائلة: "أعتقد أن الأمير فيليب معروف برفضه للمجاملات من أي نوع لكنه طوال الوقت كان دائمًا مرشدًا ومصدر قوة".

لقطات تجمع الملكة إليزابيث الثانية وزوجها الراحل الأمير فيليب

الملكة والأمير فيليب
الملكة والأمير فيليب
الملكة ودوق إدنبره لأمير فيليب
الملكة ودوق إدنبره لأمير فيليب
لقطة بمناسبة عيد زواج الملكة والأمير فيليب عام 2017
لقطة بمناسبة عيد زواج الملكة والأمير فيليب عام 2017
حفل زفاف الملكة والأمير فيليب
حفل زفاف الملكة والأمير فيليب
الأمير فيليب والملكة
الأمير فيليب والملكة
الأمير فيليب وملكة بريطانيا
الأمير فيليب وملكة بريطانيا
الملكة بعد استقبال ابنتها الأميرة آن
الملكة بعد استقبال ابنتها الأميرة آن
حفل تتويج الملكة إليزابيث الثانية
حفل تتويج الملكة إليزابيث الثانية
حفل التتويج
حفل التتويج
زيارة رسمية تعود لعام 1966
زيارة رسمية تعود لعام 1966
لقطة بمناسبة عيد زواجهما عام 1972
لقطة بمناسبة عيد زواجهما عام 1972
لقطة تجمع الملكة وزوجها عام 1947
لقطة تجمع الملكة وزوجها عام 1947
رسائل الأمير فيليب لشريكة حياته إليزابيث الثانية
رسائل الأمير فيليب لشريكة حياته إليزابيث الثانية
منوعات وفاة الأمير فيليب العائلة المالكة البريطانية الملكة إليزابيث الثانية قصر باكنجهام رسائل رومانسية

موضوعات متعلقة

سر قوتي وبقائي.. قصة تعارف الأمير فيليب والملكة إليزابيث

كيف واصلت الملكة إليزابيث مهامها الرسمية خلال الأيام الأخيرة لـ الأمير فيليب؟

الملكة إليزابيث تدخل في حداد مطول بعد وفاة الأمير فيليب

ترشيحاتنا

استدعاء آلاف سيارات دودج وجيب بسبب عيب خطير

الإصابات تتزايد| الصحة تكشف مستجدات الوضع الوبائي لـ فيروس كورونا .. فيديو

تحقيقات موسعة في اتهام سائق بـ هتك عرض فتاة داخل توك توك بالهرم

غطى التراب سماءها.. في الذكرى الـ 18 لاحتلال بغداد.. كواليس عملية إسقاط مهيب الركن

الإمارات توجه نداء عاجلا للمجتمع الدولي

خضار وشامبو| هاني الناظر يقدم نصائح للحفاظ على الجلد والشعر في الصيام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعبان جدا.. منة فضالي تكشف تفاصيل الحالة الصحية للفنان خالد النبوي

13 حالة لإخلاء شقق الإيجار القديم.. وزيادة الأجرة 200% في هذه الحالة

تعرف على بدلاء الأهلي أمام سيمبا التنزاني

قفلوا الشارع بأقماع ووقفوا العربيات.. ضبط 4 أشخاص أغلقوا الطريق بـ"أرض الجولف"

أمريكا تعلن رفضها أي إجراءات أحادية فى أزمة سد النهضة وقلقها بسبب تيجراي

سبب وفاة طفلين بعد تناول مكرونة سريعة التحضير.. أستاذ كبد يجيب

قرار جمهوري بالعفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم

بسبب التفويت.. قرار عاجل من الكاف بشأن مباراة الترجي ومولودية الجزائر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبل وصولها الشرق الأوسط .. نظرة شاملة عن السيارة جينيسيس G70

شاهدة على العصر .. من العجلات الحربية إلى العربات الملكية.. المركبات جزء من تاريخ مصر

أشهر 5 سيارات SUV في مصر موديل 2021 .. بالأسعار

نظام دايت فى رمضان لإنقاص 5 كيلو فى الأسبوع الأول

فيديو

اغتصبت الحكم | قصة الخلاف بين حتشبسوت وتحتمس الثالث.. فيديو

مصممة الأزياء بموكب المومياوات: ملابس المشاركين أخذت جهدا كبيرا

منفذ موكب نقل المومياوات: الحفل صناعة مصرية 100%

إياح حوتب.. سر مقولة وحوي يا وحوي إياحا في رمضان

المزيد

ساحة رأي

هنا فايد تكتب: المفتاح السحري

أحمد فريد يكتب: 25 سر من أسرار الفضاء (2)

عمر الغنيمى يكتب: موكب المومياوات الملكية.. دلالات حدث هزّ العالم

د.وليد السويدي يكتب: سراب التوفير في الاستشارات

محمود البسيوني يكتب : رسائل بخط اليد

أمانى سمير تكتب: الحياة على الجانب الآخر من العالم

المزيد