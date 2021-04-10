للاستمتاع بجمال البحيرة المسحورة.. شلالات وادى الريان تجذب آلاف الزوار

شهدت منطقة وادى الريان بالفيوم الجمعة زحاما كبيرا من الزوار خاصة فى منطقة الشلالات والبحيرة.



أكد أيمن الواحى مدير محمية وادى الريان أن منطقة وادى الريان شهدت زحاما غير عاديا الجمعة الماضية وامس ايضا وان عدد الزوار الذين دخلوا إلى مناطق وادى الريان يقدر بحوالى 8 آلاف زائر أغلبهم من المصريين من محافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية ومحافظات شمال الصعيد "المنيا وأسيوط وبنى سويف" .



واشار الى ان اغلب الزوار يحرصون على زيارة منطقة الشلالات والبحيرة بالإضافة إلى البحيرة المسحورة وممارسة رياضة التزلج على الرمال بالاضافة الى ان بعض الزوار يتوجهون إلى منطقة وادى الحيتان .

وكانت منطقة وادى الريان قد شهدت تطويرا خلال الفترة الماضية شمل إقامة كوبري خشب أعلى الشلال الذى يفصل بين البحيرتين الأولى والثانية بالإضافة إلى زراعة أشجار نخيل فى المناطق المجاورة للشلال لمنع السيارات من الاقتراب من المنطقة وعمل حواجز لحماية المنطقة من أى تعديات .

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