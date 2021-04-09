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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خضار وشامبو| هاني الناظر يقدم نصائح للحفاظ على الجلد والشعر في الصيام

هاني الناظر
هاني الناظر

وجه هاني الناظر، استشاري الأمراض الجلدية، والرئيس الأسبق للمركز القومي للبحوث، نصائح مهمة للحفاظ على صحة الجلد والشعر في الصيام بشهر رمضان.

وأضاف الناظر، في حواره مع الإعلامي أحمد فايق، مقدم برنامج مصر تستطيع، المذاع عبر شاشة دي إم سي، مساء اليوم الجمعة، أن الخضار والماء مهمان لحماية الجلد والشعر أثناء الصيام، متابعا أنه بعد الدخول للمنزل يفضل الاستحمام بماء دافئ.


وتابع أن غسل الشعر يوميا سبب قوي لسقوطه، ويفضل غسله مرتين في الأسبوع، لافتا أنه ينبغي استخدام شامبو حسب نوع الشعر سواء كان دهنيا أو جافا.

 
وأكمل أنه يجب غسل الوجه أكثر من مرة في اليوم ولا يقل عن خمس مرات، مستدركا أن الماء والصابون يقتلان فيروس كورونا وأفضل من استخدام الكحول.

 
وأنهى الناظر، أنه يفضل استخدام الكمامة القطن لأنها فعالة جدا في التعامل مع فيروس كورونا ويكون لونها أبيض ويفضل البعد عن الملونة.
 

هاني الناظر صحة الجلد شهر رمضان أحمد فايق مصر تستطيع فيروس كورونا الماء والصابون

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