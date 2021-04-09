الأهلي يهزم الترسانة فى دوري رجال الكرة الطائرة

فاز الفريق الأول لرجال الكرة الطائرة بالنادي الأهلي بقيادة مديره الفني محمد مصيلحي، على نظيره الترسانة بنتيجة 3 – 0، في إطار الجولة الخامسة عشرة من الدوري الممتاز.

وجاءت نتائج الأشواط كالتالي: "25 – 14، 25 – 12، 25 – 14".

أقيم اللقاء مساء اليوم الجمعة على صالة الأمير عبد الله الفيصل بأهلي الجزيرة.

وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد "المارد الأحمر" للنقطة رقم 43 يحتل بهم صدارة الترتيب العام.

ومن المقرر أن يلتقي "الشياطين الحمر" في المباراة المقبلة مع فريق سبورتنج، يوم الإثنين المقبل.