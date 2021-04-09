عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط شركة للدعاية والإعلان يدار من داخلها أستوديو تسجيل صوتى بدون ترخيص

صدى البلد

واصلت أجهزة وزارة الداخلية، جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية.

 

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية قيام (أحد الأشخاص) بإنشاء وإدارة شركة للدعاية والإعلان يدار من داخلها إستوديو تسجيل صوتى "بدون ترخيص" كائنة بمنطقة العباسية بالقاهرة ، ويقوم بإستخدام أجهزة حاسب آلى مُحمل عليها برامج وتطبيقات حاسب آلى مقلدة ومنسوخة منسوب صدورها لكبرى الشركات العالمية ، بدون إذن أو تصريح أو موافقة أصحاب الحقوق المادية والأدبية لتلك البرامج.  

 

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف مقر الشركة المشار إليها وأمكن ضبط (مالك ومدير الشركة والإستوديو – مقيم بالقاهرة) وبالتفتيش تم ضبط (وحدة معالجة مركزية تعمل كوحدة مونتاج صوتى مُحمل عليها برامج مخصصة لأعمال المونتاج ، وكذا محمل عليها العديد من المصنفات الفنية تستخدم بدون تفويض من أصحاب الحقوق – عدد من أجهزة الصوت تستخدم فى أعمال التسجيل - كمية كبيرة من الأغلفة والعبوات الكرتونية الفارغة لمنتجات دوائية ومستحضرات تجميل ومواد غذائية).

 

وبمواجهة المذكور بالمضبوطات إعترف بحيازته لها بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

اخبار الحوادث أجهزة وزارة الداخلية اخبار وزارة الداخلية

ترشيحاتنا

هل الصيام للحامل والمرضعة ممنوع؟ طبيب بـ«هارفارد» يصدم الجميع

استدعاء آلاف سيارات دودج وجيب بسبب عيب خطير

الإصابات تتزايد| الصحة تكشف مستجدات الوضع الوبائي لـ فيروس كورونا .. فيديو

تحقيقات موسعة في اتهام سائق بـ هتك عرض فتاة داخل توك توك بالهرم

غطى التراب سماءها.. في الذكرى الـ 18 لاحتلال بغداد.. كواليس عملية إسقاط مهيب الركن

الإمارات توجه نداء عاجلا للمجتمع الدولي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعبان جدا.. منة فضالي تكشف تفاصيل الحالة الصحية للفنان خالد النبوي

13 حالة لإخلاء شقق الإيجار القديم.. وزيادة الأجرة 200% في هذه الحالة

تعرف على بدلاء الأهلي أمام سيمبا التنزاني

قفلوا الشارع بأقماع ووقفوا العربيات.. ضبط 4 أشخاص أغلقوا الطريق بـ"أرض الجولف"

أمريكا تعلن رفضها أي إجراءات أحادية فى أزمة سد النهضة وقلقها بسبب تيجراي

سبب وفاة طفلين بعد تناول مكرونة سريعة التحضير.. أستاذ كبد يجيب

قرار جمهوري بالعفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم

بسبب التفويت.. قرار عاجل من الكاف بشأن مباراة الترجي ومولودية الجزائر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبل وصولها الشرق الأوسط .. نظرة شاملة عن السيارة جينيسيس G70

شاهدة على العصر .. من العجلات الحربية إلى العربات الملكية.. المركبات جزء من تاريخ مصر

أشهر 5 سيارات SUV في مصر موديل 2021 .. بالأسعار

نظام دايت فى رمضان لإنقاص 5 كيلو فى الأسبوع الأول

فيديو

اغتصبت الحكم | قصة الخلاف بين حتشبسوت وتحتمس الثالث.. فيديو

مصممة الأزياء بموكب المومياوات: ملابس المشاركين أخذت جهدا كبيرا

منفذ موكب نقل المومياوات: الحفل صناعة مصرية 100%

إياح حوتب.. سر مقولة وحوي يا وحوي إياحا في رمضان

المزيد

ساحة رأي

هنا فايد تكتب: المفتاح السحري

أحمد فريد يكتب: 25 سر من أسرار الفضاء (2)

عمر الغنيمى يكتب: موكب المومياوات الملكية.. دلالات حدث هزّ العالم

د.وليد السويدي يكتب: سراب التوفير في الاستشارات

محمود البسيوني يكتب : رسائل بخط اليد

أمانى سمير تكتب: الحياة على الجانب الآخر من العالم

المزيد