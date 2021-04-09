كباتن الزعتري في المسابقة الرسمية لمهرجان سياتل الدولي

يواصل الفيلم المصري "كباتن الزعتري" رحلته مع المهرجانات العالمية خلال شهر أبريل الجاري، حيث أعلنت إدارة مهرجان سياتل السينمائى الدولي في دورتها السابعة والأربعين عن اختيار الفيلم المصري كباتن الزعتري للمخرج والمنتج علي العربي في مسابقتها الرسمية للدورة الحالية التي ستعقد بين يومي ٨ وحتى ١٨ من أبريل القادم.

لتصبح هذه هي المشاركة الثانية للفيلم في أحد المهرجانات العالمية الكبرى بعد مشاركته من قبل في المسابقة الرسمية لمهرجان صاندانس بأمريكا أيضا.الذي تم اختياره فيه واحدا من أفضل أفلامه ووضعته مجلة فارايتي كثاني أفضل أفلامه.

ويشارك الفيلم أيضا في المسابقة الرسمية لمهرجان سان فرانسيسكو بأمريكا أيضا في الفترة من ٩ وحتى ١٨ أبريل الجاري.

في الوقت نفسه أعلنت إدارة مهرجان CPH:DOX السينمائى الدولي في دورتها الثامنة عشرة عن إختيار الفيلم في مسابقتها الرسمية للدورة الحالية التي ستعقد بين يومي ٢١ من أبريل الجاري وحتى ٢من مايو المقبل.

لتصبح هذه هي المشاركة الرابعة للفيلم في أحد المهرجانات العالمية الكبرى بعد مشاركته من قبل في المسابقة الرسمية لمهرجان صاندانس بأمريكا أيضا. والذي تم اختياره فيه واحدا من أفضل ١٥ فيلما فيه ووضعته مجلة فارايتي في المركز الثاني ضمن هذا التصنيف.

وكان علي، قد ظهر مؤخرا مع الإعلامية المصرية منى الشاذلي في حلقة من برنامجها معكم حققت العديد من ردود الفعل الإيجابية وكشف فيها العربي كواليس صناعة الفيلم.

الفيلم الوثائقي الطويل تدور أحداثه حول محمود وفوزي طفلين من مخيم الزعتري وحلمهم الكبير بإحتراف كرة القدم ورحلة كل منها حتى حقق حلمه