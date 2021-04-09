بملاية لف .. سمية الخشاب تشوق جمهورها لـ مسلسل موسى

شوقت الفنانة سمية الخشاب جمهورها لمسلسلها الرمضاني "موسى"، ونشرت صورة لها من العمل عبر حسابها على موقع تبادل الصور "إنستجرام".

وظهرت سمية وهي مرتدية ملاية لف ونسقت معها ببرقع وعلقت على الصورة: "استنوا حلاوتهم فاكهة رمضان ٢٠٢١ موسي ملبن مصر فاتنة القاهره ثقة في_الله_نجاح ☝🏼♥️💪🏼".

مسلسل موسى يشارك في بطولته كل من من سمية الخشاب وعبير صبري وهبة مجدى وتأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج محمد سلامة.



وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي حول مجموعة من القصص التي تربط بينها شخصية واحدة هى موسى.