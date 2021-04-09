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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بملاية لف .. سمية الخشاب تشوق جمهورها لـ مسلسل موسى

سمية الخشاب
سمية الخشاب

شوقت الفنانة سمية الخشاب جمهورها لمسلسلها الرمضاني "موسى"، ونشرت صورة لها من العمل عبر حسابها على موقع تبادل الصور "إنستجرام".

وظهرت سمية وهي مرتدية ملاية لف ونسقت معها ببرقع وعلقت على الصورة: "استنوا حلاوتهم فاكهة رمضان ٢٠٢١ موسي ملبن مصر فاتنة القاهره ثقة في_الله_نجاح ☝🏼♥️💪🏼".

مسلسل موسى يشارك في بطولته كل من  من سمية الخشاب وعبير صبري وهبة مجدى وتأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج محمد سلامة. 


وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي حول مجموعة من القصص التي تربط بينها شخصية واحدة هى موسى. 

مسلسل موسى دراما رمضان 2021 محمد رمضان الفنانة سمية الخشاب بالبرقع

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