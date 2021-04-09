عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الإصابات تتزايد| الصحة تكشف مستجدات الوضع الوبائي لـ فيروس كورونا .. فيديو

فيروس كورونا
فيروس كورونا

كشف الدكتور علاء عيد، رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة، مستجدات الوضع الوبائي في مصر والعالم لفيروس كورونا المستجد.

وقال عيد، في مداخلة هاتفية لبرنامج "اليوم" المذاع عبر فضائية "dmc"، مساء الجمعة، إن جائحة كورونا لا تزال مستمرة في دول العالم، وخلال اخر اسبوعين شهد العالم نشاطا ملحوظا لفيروس كورونا، مضيفا أن أعداد الإصابة في مصر تشهد زيادة طفيفة.

وتابع رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة، أن مصر لا تزال في الموجة الثانية من جائحة كورونا، مضيفا أن هناك بعض المحافظات بها نسبة زيادة أكبر في عدد الإصابات.

وأوضح الدكتور علاء عيد، رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة، أن عدد الإصابات اليومية زادت 50% على مستوى العالم.

 

وزارة الصحة فيروس كورونا مصر الموجة الثانية اصابات كورونا

ترشيحاتنا

يارب خد من عمرى واديها .. الفنان موسى : بعشق التراب اللى بتمشى عليه أمى

هل الصيام للحامل والمرضعة ممنوع؟ طبيب بـ«هارفارد» يصدم الجميع

استدعاء آلاف سيارات دودج وجيب بسبب عيب خطير

الإصابات تتزايد| الصحة تكشف مستجدات الوضع الوبائي لـ فيروس كورونا .. فيديو

تحقيقات موسعة في اتهام سائق بـ هتك عرض فتاة داخل توك توك بالهرم

غطى التراب سماءها.. في الذكرى الـ 18 لاحتلال بغداد.. كواليس عملية إسقاط مهيب الركن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعبان جدا.. منة فضالي تكشف تفاصيل الحالة الصحية للفنان خالد النبوي

13 حالة لإخلاء شقق الإيجار القديم.. وزيادة الأجرة 200% في هذه الحالة

تعرف على بدلاء الأهلي أمام سيمبا التنزاني

قفلوا الشارع بأقماع ووقفوا العربيات.. ضبط 4 أشخاص أغلقوا الطريق بـ"أرض الجولف"

أمريكا تعلن رفضها أي إجراءات أحادية فى أزمة سد النهضة وقلقها بسبب تيجراي

سبب وفاة طفلين بعد تناول مكرونة سريعة التحضير.. أستاذ كبد يجيب

قرار جمهوري بالعفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم

بسبب التفويت.. قرار عاجل من الكاف بشأن مباراة الترجي ومولودية الجزائر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبل وصولها الشرق الأوسط .. نظرة شاملة عن السيارة جينيسيس G70

شاهدة على العصر .. من العجلات الحربية إلى العربات الملكية.. المركبات جزء من تاريخ مصر

أشهر 5 سيارات SUV في مصر موديل 2021 .. بالأسعار

نظام دايت فى رمضان لإنقاص 5 كيلو فى الأسبوع الأول

فيديو

اغتصبت الحكم | قصة الخلاف بين حتشبسوت وتحتمس الثالث.. فيديو

مصممة الأزياء بموكب المومياوات: ملابس المشاركين أخذت جهدا كبيرا

منفذ موكب نقل المومياوات: الحفل صناعة مصرية 100%

إياح حوتب.. سر مقولة وحوي يا وحوي إياحا في رمضان

المزيد

ساحة رأي

هنا فايد تكتب: المفتاح السحري

أحمد فريد يكتب: 25 سر من أسرار الفضاء (2)

عمر الغنيمى يكتب: موكب المومياوات الملكية.. دلالات حدث هزّ العالم

د.وليد السويدي يكتب: سراب التوفير في الاستشارات

محمود البسيوني يكتب : رسائل بخط اليد

أمانى سمير تكتب: الحياة على الجانب الآخر من العالم

المزيد