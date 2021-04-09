الإصابات تتزايد| الصحة تكشف مستجدات الوضع الوبائي لـ فيروس كورونا .. فيديو

كشف الدكتور علاء عيد، رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة، مستجدات الوضع الوبائي في مصر والعالم لفيروس كورونا المستجد.

وقال عيد، في مداخلة هاتفية لبرنامج "اليوم" المذاع عبر فضائية "dmc"، مساء الجمعة، إن جائحة كورونا لا تزال مستمرة في دول العالم، وخلال اخر اسبوعين شهد العالم نشاطا ملحوظا لفيروس كورونا، مضيفا أن أعداد الإصابة في مصر تشهد زيادة طفيفة.

وتابع رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة، أن مصر لا تزال في الموجة الثانية من جائحة كورونا، مضيفا أن هناك بعض المحافظات بها نسبة زيادة أكبر في عدد الإصابات.

وأوضح الدكتور علاء عيد، رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة، أن عدد الإصابات اليومية زادت 50% على مستوى العالم.