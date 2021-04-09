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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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مصر لتأمينات الحياة: أنفقنا نصف مليار جنيه على التحول الرقمي

باسل الحيني
باسل الحيني

قال باسل الحيني، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتتدب لمجموعة مصر القابضة للتأمين، إن شركة مصر لتأمينات الحياة أنفقت على التحول الرقمي 500 مليون جنيه خلال الـ3 سنوات الماضية للارتقاء بالمنظومة وتقديم خدمات جيدة.

وأشاد باسل الحيني خلال لقاء ببرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، بشركة مصر للتأمين، قائلا إنها في القلب ودرة التاج، مشددا على أهمية هيكلة الشركة وإعادة إستراتيجية التطوير والتغيير بها لأنها أقدم وأعرق الشركات المصرية.

 
وأضاف الحيني، أن شركة مصر لتأمينات الحياة حققت من تعاقد واحد مع البنك الأهلي المصري حجم أقساط يقترب من مليار جنيه في سنة واحدة، من خلال تسويق وثيقة معاش بكرة عبر 150 فرعا تابعا للبنك.

وتابع الحيني، أن مجموعة مصر القابضة تزاداد بريقا من خلال مشروعاتها المتميزة وإستراتيجيتها الواضحة والطموح.

وأشار رئيس «مصر القابضة للتأمين»، إلى أن شركة مصر لتأمينات الحياة استعادت ضعف ما أنفقته على التحول الرقمي خلال الثلاث سنوات الماضية مما يعكس أهمية التكنولوجيا وضرورة النهوض لمواكبة التقدم الكبير الذي يحدث في العالم.

 

 

مصر القابضة للتأمين مصر لتأمينات الحياة التحول الرقمي محمد موسى

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