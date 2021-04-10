حتى لا يقعوا فريسة لها.. برلمانية تناشد وسائل الإعلام بتوعية الشباب وتعريفهم بالكيانات الوهمية

قالت النائبة، ميرفت الكسان عضو مجلس النواب، إن الكيانات التعليمية الوهمية، والتى تعمل دون ترخيص، توهم الشباب بقدرتها على منحهم شهادات علمية ، وألقاب ليس لها أى أساس من الصحة، نظير مبالغ مالية كبيرة، مشيرة الى أن الطلاب لا يعرفون أن الكيان الذى درسوا به غير مرخص ، إلا بعد دفع المصروفات ، ومن ثم يكتشفون أن جهدهم و أموالهم ذهبت أدراج الرياح.

و أوضحت “ الكسان “ فى تصريحات خاصة لـ” صدى البلد” أن القائمين على إدارة هذه الكيانات التعليمية الوهمية ، وقيامهم بمنح شهادات علمية مزورة، يتم تجريمهم وفقا لما نص عليه قانون العقوبات، الصادر برقم 58 لسنة 1937 فى الباب السادس عشر منه والخاص بجرائم التزوير، لافتة إلى أن المادة ( 211) من القانون نصت على أن :" كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن المشدد أو السجن"، معقبة :" أي جهة غير قانونية ،يتم التصدي لها بقوة من جميع أجهزة الدولة ".

وطالبت عضو مجلس النواب بضرورة غلق هذه الكيانات، والتصدى لها ، ومعاقبة القائمين على إدارتها ، وفقا للعقوبة التى أقرها قانون العقوبات ،ليكونوا عبرة لكل من تسول له نفسه الاقدام على هذه الخطوة ، مناشدة وسائل الإعلام ، بضرورة توعية الشباب، وتعريفهم بكل الجهات الوهمية، حتى لا يقعوا فريسة لها .