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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

لصالح صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ

5 % رسم ترخيص إضافي على هذه الجهات ..تعرف عليها

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

يعد القانون الصادر برقم 1 لسنة 2019، بإنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، من أهم القوانين التى أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي، استكمالاً لمسيرة رعاية الموهوبين والنابغين.

 

 يهدف الصندوق إلى دعم الباحثين والمبتكرين وتمويلهم ورعايتهم، وتمويل مشروعات العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وإيجاد آليات جديدة لتمويلها من خلال تشجيع الأفراد والقطاعين الخاص والأهلى على القيام بذلك، بما يسهم فى تحويل أفكارهم المبتكرة لمنتجات قابلة للتسويق بصورة تنافسية، والمساعدة فى خلق فرص تسويقية لها.

 

كما يعمل على إيجاد فرص للشراكة بين الباحثين والمبتكرين والجهات التمويلية لتنفيذ المشروعات القائمة على تنفيذ أفكارهم البحثية أو الابتكارية.

 

وألزم القانون الصادر برقم 1 لسنة 2019، فرض رسم إضافي علي الجهات الآتية، على أن تؤول حصيلتها لصندوق دعم المبتكرين والنوابغ، والتى جاءت وفقا كالآتي: 

 

حيث نصت المادة رقم (4) منه على أن :" يفرض لصالح الصندوق رسم ترخيص يحصل لمرة واحدة عند إصدار قرار تشغيل الجامعات الخاصة والأهلية مقداره (5%) من الموازنة المعتمدة للجامعة، كما يفرض رسم إضافى مقداره (5%) من الموازنة السنوية للجامعة الخاصة والأهلية عند إصدار قرار الموافقة على تعديل البيانات الخاصة بملاكها.

 

كما يفرض رسم سنوى مقداره (2%) من المصروفات الدراسية لطلاب الجامعات الخاصة والأهلية مقابل الخدمات التى يقدمها الصندوق للنوابغ والمبتكرين من طلاب تلك الجامعات ويصدر قرار من الوزير المختص بالتعليم العالى بإجراءات ومواعيد تحصيل وتوريد هذا الرسم.

 

إعفاءات ضريبية

و وفقًا للقانون تعفى عوائد الصندوق والتسهيلات الائتمانية الممنوحة له من جميع الضرائب والرسوم ولا تسرى على الصندوق أحكام قانون ضريبة الدمغة ورسم تنمية موارد الدولة، كما لا يخضع لأى نوع من الرسوم والضرائب المباشرة المفروضة حاليًا أو التى تفرض مستقبلاً.

وتخصم التبرعات الموجهة للصندوق من الوعاء الضريبى للمتبرعين طبقًا للنسبة المحددة قانونًا، وهذا وفقا لما نصت عليه المادة (7) من ذات القانون.

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