الأهلي يتفوق على سيمبا التنزاني بهدف "شريف" في الشوط الأول

انتهت أحداث الشوط الأول من مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني، بتقدم المارد الأحمر بهدف للا شيء، والتي تجمع الفريقين حاليا على ملعب السلام، ضمن الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات، بمنافسات دوري أبطال إفريقيا.



وجاء هدف الأهلي فى الدقيقة 32، عن طريق محمد شريف، بعد كرة عرضية من “أفشة”، من جهة اليسار، قابلها محمد شريف، برأسية، ردت من حارس المرمى، ثم وصلت له مرة أخرى؛ فسدد كرة من الوضع ساقطا داخل منطقة الــ 6 ياردات، سكنت الشباك الخالية.



وبدأ فريق سيمبا التنزاني بالضغط المتواصل على حاملي الكرة من جانب لاعبي الأهلي.



ونُفِّذَت ركلة حرة عن طريق كرة عرضية، إلى داخل منطقة الجزاء، من كلاتوس شاما، ولكن أبعدها دفاع فريق الأهلي عن مناطق الخطورة.



تلى ذلك هجمة مرتدة سريعة للنادي الأهلي، انتهت بتسديدة من محمد شريف، من خارج منطقة الجزاء، مرت أعلى العارضة.



وفي الدقيقة 22، جاءت كرة عرضية من أحمد رمضان بيكهام من جهة اليمين، قابلها محمد شريف برأسية من داخل منطقة الجزاء، مرت بجوار القائم الأيمن بقليل.



وتأهل الأهلي رسميا إلى دور الـ8، بعد التعادل أمام المريخ السوداني، ويحتل المركز الثاني خلف سيمبا التنزاني متصدر المجموعة برصيد 13 نقطة.