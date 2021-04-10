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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

كيفية تنظيف ريداتير السيارة

أفضل طرق تنظيف ريداتير السيارة .. تعرف عليها

ريداتير السيارة
ريداتير السيارة

ريداتير السيارة يعتبر من أهم الأجزاء المسؤولة عن خفض حرارة المحرك ، مما يساعد على عمله بكفاءة عالية ويحافظ عليه من التلف، لذا ينصح الخبراء بضرورة الاهتمام والعناية به وتنظيفه بصورة منتظمة.

 

و بالرغم من أهمية ريداتير السيارة  إلا أن الكثير من قائدي السيارات يهملون العناية به وتنظيفه لتفادي اتنسدادة، مما قد يؤدي إلى نتيجة تراكم الشوائب والأوساخ والصدأ داخله، وبالتالي ينعكس بالسلب على عمل المحرك وفي هذا السياق نعرض عليكم كيفية تنظيفة . 

كيفية تنظيف ريداتير السيارة : 

- غلق تشغيل محرك السيارة، والانتظار إلى أن تبرد السيارة تماماً قبل البدء في عملية تنظيف الردياتير.

- قم بفك الصمام الخاص بتصريف سائل التبريد في الردياتير، وتأكد من تصريف لتر من السائل كحد أدنى.

- أعد تركيب صمام تصريف الردياتير مرة أخرى، ثم قم بفتح غطاء الردياتير وضع المنظف الخاص بالردياتير بالكامل.

- قم بغلق غطاء الردياتير مرة أخرى، ثم قم بإعادة تشغيل محرك السيارة لمدة 10 دقائق، ثم قم بغلق المحرك وانتظر قليلاً إلى أن يبرد المحرك مرة ثانية.

- قم بفتح غطاء الردياتير بعد التأكد من انخفاض حرارة المحرك تماماً، وكذلك قم بفك صمام الردياتير وصرف السائل الذي بداخله.

- قم بوضع أنبوب أو خرطوم في الردياتير لضخ المياه بداخله لمدة عشر دقائق لتنظيف الشوائب والأوساخ والصدأ، إلى أن يخرج ماء نظيف منه.

- قم بتركيب صمام التصريف مرة ثانية في الردياتير، ثم ضع السائل الخاص للتبريد في الردياتير، ثم أغلق الردياتير بإحكام، ثم قم بتشغيل المحرك مرة أخرى، وهكذا تكون انتهيت من عملية تنظيف وغسل الردياتير.

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