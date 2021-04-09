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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تونس.. رئيس الوزراء يزور مشروع فرحة الصحراء

جاني من الزيارة
جاني من الزيارة

أفادت رئاسة الحكومة التونسية بأن رئيس الوزراء هشام مشيشي زار اليوم الجمعة ولاية قابس، لتفقد مشروع "فرحة الصحراء" المختص فى انتاج وتكييف الطماطم الجيوحرارية المنجز في نطاق شراكة تونسية - هولندية بمنطقة شانشو بالحامة.

وبحسب بيان رئاسة الحكومة التونسية فقد تجول رئيس الحكومة في مختلف أرجاء المشروع الذي يمتد على أكثر من 40 هكتار موزعة بين مناطق انتاج مكيفة وبيوت مكيفة حديثة ملائمة لانتاج الباكورات على امتداد السنة واطلع على مختلف مراحل الانتاج والتكييف والتبريد والاعداد للتصدير.

وأوضح البيان أن هذا المشروع يعتبر أحد أكبر المشاريع في مجال الزراعات الجيوحرارية التي تستفيد من مناخ المنطقة وتوفر المياه الجيوحرارية فضلا عن شبكة التزود بالغاز المتطورة، وبلغ انتاج المشروع خلال الموسم الفلاحي المنقضي حوالي 10 ٱلاف طن من الطماطم صغيرة الحجم العالية الجودة، فيما توفر الشركة التونسية الهولاندية حوالي 1200 موطن شغل منهم 150 إطار ومهندس.

وأكد رئيس الحكومة أن هذا المشروع هو مشروع مسؤول بيئيا ومجتمعيا لأنه يحافظ على الثروات البيئية للمنطقة وخاصة الموارد المائية من جهة ويوفر قدرة تشغيلية عالية من جهة أخرى، مشيرا إلى أن توسعة هذا المشروع ستساهم في توفير حوالي 5000 موطن شغل.

الحكومة التونسية رئيس الوزراء تونس رئيس الحكومة هشام مشيشي

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