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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

همام : إفتتاح مركز شباب بمنطقة 170 فدان يعكس الجهود المبذولة لدعم الأنشطة الشبابية

افتتاح مركز شباب
افتتاح مركز شباب بمنطقة ١٧٠ فدان

 

أكد المهندس السيد همام رئيس جهاز مدينة 15 مايو إن افتتاح مركز شباب عملاق فى منطقة 170 فدان امس الجمعة وآخر بمنطقة 50 فدان يعكس حجم الجهود المبذولة من قبل وزارتي الإسكان والشباب والرياضة  لدعم المنشآت والأنشطة الشبابية والرياضية  وذلك فى إطار خطة الدولة لتحسين جودة المعيشة وخلق مجتمعات عمرانية متكاملة  واهتمام القيادة السياسية بالشباب والنشء .

وأشار " همام " إلى أن  مركز شباب الأمل أنشئ على مساحة 13 ألف متر  بتكلفة تقديرية 24 مليون  جنيه خلال عام  وهو إنجاز كبير يحسب لكل الجهات المشاركة فى هذا العمل ويتضمن ملعب خماسي منجل بالنجيل الصناعى و ملعب متعدد الأغراض  وملعبين للتنس الأرضى والسلة و حمام سباحة للأطفال و قاعات و حمام سباحة نصف أوليمبى و مبنى اجتماعى للأعضاء وصالة جيمانيزيوم ومسطحات خضراء ومناطق للعب الأطفال والكشافة  .

من جانبه قال المهندس  محمد خلف الله نائب رئيس الجهاز أن اليوم يعد بمثابة عرس رياضي وإنجاز جديد يضاف لوزارة الإسكان حيث تم افتتاح  مركز شباب آخر بمنطقة 50 فدان على مساحة  3 آلاف متر مربع ويتضمن غرف خلع ملابس وبوفيه ومبنى للإدارة  وملعب خماسى ويأتي ذلك استكمالا لمنظومة خدمات منطقة الإسكان الاجتماعى  ومن المقرر أن تقوم وزارة الشباب والرياضة  خلال الأيام القادمة  بتشكيل مجلس الإدارة والإعلان عن شروط العضويات لخدمة سكان المدينة.

وكان الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة افتتح اليوم الجمعة مركز شباب الأمل بمدينة 15 مايو بحضور سيد حزين مدير مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة وعددا من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ والمهندس السيد همام رئيس جهاز مدينة 15 مايو ونوابه ومعاونيه.

وأكد وزير الشباب والرياضة أن ذلك يأتى فى ظل استراتيجية الدولة والمعنية ببناء الإنسان المصرى فى مختلف الجوانب الرياضية والاجتماعية والثقافية.

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